Grettell Valdez aclara que no padece cáncer y no le amputarán el dedo, “solo desaparecerá una parte”

Hace unos días, Grettell Valdez sorprendió al revelar que tendría que someterse a una cirugía para retirar gran parte de uno de sus dedos de la mano, pues le detectaron un virus que podría convertirse en cáncer con el tiempo. Ante la polémica que se generó, la actriz retomó sus redes sociales para aclarar que no le amputarán el pulgar, asimismo explicó que no es cáncer lo que padece.

Fue durante una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram, en donde la villana de ‘Médicos: Línea de vida’, habló nuevamente sobre la intervención quirúrgica que le practicarán en los próximos días, la cual será para evitar que regrese el cáncer que tuvo en 2018.

“Apareció hace cinco años, hoy por hoy no es cáncer. Muchas personas se han acercado, agradezco muchísimo, no tengo cáncer, lo que me van a quitar no es cáncer, hace cinco años lo fue, me lo quitaron, lo erradicaron y me pusieron un injerto, pero ahorita es una verruga que es un virus. Efectivamente, si no lo quitamos transmuta”, explicó.

Además de hacer un llamado a los medios de comunicación para no alarmar a su público, ella misma explicó que le van a quitar solo una parte del pulgar, pero está tranquila porque se encuentra en las mejores manos.

“Es muy fuerte, no se asusten. Va a desaparecer una parte de mi dedo, pero tengo un gran cirujano que va a hacer algo espectacular”. Grettell Valdez

Grettell Valdez confirmó que la cirugía está programada para la próxima semana, y posteriormente tendrá que seguir bajo tratamiento, en el que incluso recibirá algunas quimioterapias.

“La semana que viene entro a cirugía, les pido mucho que recen por mí. Ahorita estoy tratando de estar tranquila, estoy en mi casa, cuidándome para llegar sana a quirófano. Después de la cirugía vienen procesos que voy a seguir, quimios, cosas que ya después de la cirugía les voy a hacer una reseña”, mencionó durante la transmisión que fue retomada por el programa ‘De Primera Mano’.

Visiblemente conmovida y entre lágrimas, la estrella de televisión agradeció las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días, por lo que aseguró estará bien.

“Los afectos de cariño que me han hecho llegar ustedes, mis amigos que me escriben que se alarmaron, pero voy a estar bien, se va a erradicar y vamos a dejarlo en el pasado“, agregó.

