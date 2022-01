El tsunami causa olas de 6 pies en Chile tras la erupción de un volcán submarino en Tonga

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

SANTIAGO DE CHILE – Las costas chilenas fueron azotadas en la tarde de este sábado por un tsunami con olas de casi seis pies (dos metros) en la zona norte, tras la erupción de un volcán submarino cerca de la isla de Tonga en el Pacífico, que tuvo al país latinoamericano en alerta durante toda la jornada.

Se amplía cobertura #Alerta Roja para las comunas del borde costero de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Los Ríos y Los Lagos por #tsunami. Más información https://t.co/yEIoSgHTZy pic.twitter.com/XSI5KW8mQ6 — onemichile (@onemichile) January 15, 2022

Las olas más grandes se sintieron en algunas ciudades del norte del país como Iquique y Atacama, donde se produjeron inundaciones leves, según confirmó el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA).

the water begins to take ground in Iquiqe in #Chile.



pic.twitter.com/JxKRa2Rcrf — 🇵🇹 𝙈𝙤𝙙𝙚𝙧𝙣 𝙀𝙧𝙖 𝙉𝙚𝙬𝙨  🇪🇺 (@ModernEraNews) January 15, 2022

“Estos eventos son anomalías que no responden a un patrón conocido. Hasta ahora ha sido poco lo que ha sucedido, pero estamos alerta”, afirmó el almirante del SHOA Leonardo Chávez.

Imágenes difundidas a través de redes sociales muestran la llegada de fuertes oleajes a algunas playas y la destrucción de un muelle artesanal en la región de Los Ríos, al sur, donde también se sintió el tsunami.

Durante la jornada se ordenó la evacuación de las costas en 14 de las 16 regiones de Chile, que cuenta más de 6,400 kilómetros de litoral, y se decretó “alerta roja” en seis zonas concretas, en las que se estableció una cota de seguridad de 30 metros de altura sobre el nivel del mar.

Desde el SHOA agregaron que el horario de llegada de la corriente a otras regiones va a depender de la “altura de la marea, que varía según la zona”.

“Esto se puede alargar durante la noche. La gente tiene que sacar sus mochilas de emergencia para poder contar con insumos de apoyo”, advirtió el subdirector de operaciones de la Oficina Nacional de Emergencias de Chile (Onemi), Claudio Aldea.

En algunas zonas costeras se formaron durante la tarde aglomeraciones y se registraron congestiones de vehículos de gente que trataba de retornar a las ciudades desde las playas.

Inicialmente, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) declaró “Estado de Precaución” por riesgo de “tsunami menor” en algunas regiones, pero con el transcurso de las horas, el nivel de alarma fue escalando.

Pasaron a “Alerta Roja” la región de Arica y Parinocata, Tarapacá y Atacama (norte), Coquimbo (centro-norte) y Los Ríos y Los Lagos (sur), donde se registraron fuertes recogimientos de agua. #Chile: más imágenes del retroceso del mar en #Coquimbo..#Tsunami pic.twitter.com/m6REUib8L0— Alerta Mundial / Terremotos y Desastres (@AlertaMundial19) January 15, 2022

También se evacuaron otras seis regiones: la Isla de Pascua, ubicada a 3,800 kilómetros hacia el interior del Pacífico, y el archipiélago de Juan Fernández y la isla San Félix, ambas a 600 kilómetros del borde continental de Chile, aproximadamente. #Chile On the coast and on the beaches the sea begins to retreat, this is the signal that the #Tsunami is coming. Weak is announced but bathers and residents are turned away pic.twitter.com/2YvGsgJi3j— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) January 15, 2022

En la isla de Tonga, en el Pacífico Sur, la erupción del volcán provocó un feroz tsunami con envites de agua que azotaron con fuerza las costas y golpearon durante unos minutos las viviendas y edificios asentados en la primera línea de la playa en el norte de Tongatapu.

El fenómeno también se notó en Japón, con olas que superaron el metro de altura, y en otros países como Estados Unidos y Canadá, con fuertes oleajes e inundaciones leves.

Te puede interesar:

– Tsunami en Tonga: gigantesca erupción volcánica en el Pacífico pone en alerta a Chile, Japón y Estados Unidos

– VIDEO: Momento en que el volcán en Tonga entra en erupción visto desde el espacio, junto con el tsunami provocado

– Fotos y videos de California muestran los efectos del tsunami tras erupción de volcán submarino en Tonga