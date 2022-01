Fotos y videos de California muestran los efectos del tsunami tras erupción de volcán submarino en Tonga

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La violenta erupción de un volcán submarino cerca de Tonga, en el Pacífico Sur, provocó un tsunami que ha golpeó las costas de esta nación insular y sus efectos llegaron a las costas de Chile, Japón y Estados Unidos, entre otros.

1.14.2022: (correction on date) Large volcanic eruption near Tonga (Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano) today as seen from outer space. Shown on visible imagery using the Himawari satellite. #hiwx #tsunami #earthquake pic.twitter.com/Y18W7wvXl9 — NWSHonolulu (@NWSHonolulu) January 15, 2022

El Servicio de Avisos de Tsunami del Servicio Nacional Meteorológico de Estados Unidos (NWS), lanzó un aviso de tsunami en la costa oeste del país tras la erupción del volcán en el Océano Pacífico, para los estados de Hawaii, California, Oregon, Washington y Alaska y se esperaba que las olas no superaran los dos pies (poco más medio metro).

Según el aviso, las horas de llegada del impacto comenzarían en California a las 07.35 de la mañana hora del Pacífico.

En redes sociales, muchos usuarios han compartido fotos y videos del impacto del tsunami en las costas de California.

El Arroyo Soquel, en Santa Cruz, a 5,000 millas del sitio de la erupción, estaba fluyendo hacia atrás debido al tsunami:

Soquel Creek in Santa Cruz flowing *backwards* because of a tsunami 🤯 pic.twitter.com/JxFsllhhdX — robwormald (@robwormald) January 15, 2022

En Santa Cruz, al borde de la Bahía de Monterrey, se reportó una ligera inundación costera.

En Pacifica, una ciudad en el condado de San Mateo, California, en la costa entre San Francisco y Half Moon Bay, grandes olas batieron el litoral: "I think it's going to break the dam over here."



Large waves crash against the shore of Pacifica, California as tsunami advisories were put into effect up and down the West Coast in the wake of an undersea volcanic eruption near Tonga. https://t.co/edhxkJYBuD pic.twitter.com/8EAzcfLMaa— ABC News (@ABC) January 15, 2022

Y en Santa Cruz, el oleaje también hizo que la playa desapareciera: Video from Cassidy Gillin of waves thrashing near the O’Neill lounge in Santa Cruz.



Basic message for the day: don’t be brave. Stay away from the coast @KION546 pic.twitter.com/ieqK9nJ28A— Victor Guzman KION (@VGuzman_TV) January 15, 2022

En el puerto de Ventura: Tsunami – video of surge coming into Ventura Harbor approx 12:07 pm



Video by Frank Morelli @NWSLosAngeles @nws #tsunami #ventura #california #wavetalkers pic.twitter.com/b21Z9PVwtu— Wave Talkers (@wavetalkers) January 15, 2022

Y en Seacliff Beach, en Aptos, también en la Bahía de Monterrey: Watching the tsunami hit Seacliff Beach in Aptos, California pic.twitter.com/6Ai9YtHsdF— Mike Westphal (@mfwestphal) January 15, 2022

En el siguiente tuit, se muestra primero el agua fluyendo en dirección contraria en unos canales en Chile y luego el río San Lorenzo, que corre de sur a sureste a través del Valle de San Lorenzo antes de pasar por Santa Cruz y desembocar en la Bahía de Monterey, en California, que también fluyó hacia atrás. #Tsunami 🌊 flowing up the San Lorenzo river in Santa Cruz, California..



🎥 @DGdoes #HungaTonga #HungaTongaHungaHaapai #MotherNature #TsunamiWarning #California #SantaCruz #NationalTsunamiWarning pic.twitter.com/61rsdVRJxn— Bryce Campbell🤷🏻‍♂️ (@BCampbell_24) January 15, 2022

En Santa Cruz, suspendieron una competencia de surf y tuvieron que rescatar a varios participantes en peligro por el fuerte oleaje: SURFERS EVACUATED | A surf competition was canceled and surfers were evacuated from the ocean in Santa Cruz due to the tsunami. https://t.co/8sAslNmUko pic.twitter.com/dmfKkEGzFE— KSBW Action News 8 (@ksbw) January 15, 2022

El Servicio Nacional de Meteorología en San Diego reportó la altura alcanzada por las olas desde Alaska hasta California: Here are the latest tsunami coastal observations from Alaska to California, including both San Diego (0.8 feet/23 cm) and La Jolla (0.6 feet/18 cm)… pic.twitter.com/ixSzhEeiez— NWS San Diego (@NWSSanDiego) January 15, 2022

