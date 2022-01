Giovanni Medina apoya a periodista que destapó supuestos vínculos de Ninel Conde con el narco

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ninel Conde continúa en el ojo del huracán luego de haber sido mencionada en el libro “Emma y las otras señoras del narco” escrito la periodista Anabel Hernández, en donde fue vinculada con el narcotráfico, específicamente por supuestamente haber participado en una red de triangulación de dinero directamente con algunos líderes del crimen organizado.

Ante el escándalo generado, Giovanni Medina respondió si esto podría afectar a Ninel Conde y la relación que está tratando de recuperar con su hijo Emmanuel, con quien ya convive desde el pasado mes de diciembre.

“A mí lo que me ocupa es seguir protegiendo y blindando a Emmanuel de cosas que nada tienen que ver con su vida. Ese tema se ha tocado a la ligera y se tiene que tocar con mucha seriedad, análisis y calma porque es muy delicado”, respondió el empresario destacando que es un tema que le preocupa.

Durante el encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, Medina mostró su absoluto respaldo a la periodista Anabel Hernández, quien considera debe ser tratada con respeto porque tiene una larga trayectoria y es reconocida a nivel internacional.

“Cuando hablas de esta periodista hay que hacerlo con respeto porque estamos hablando de alguien que tiene reconocimiento internacional. Pocas veces he leído un libro tan sustentado, tan documentado. Cuando estamos hablando de alguien con esa trayectoria, lo único que nos ocupa es ya construir un blindaje adecuado para que mi hijo no viva cosas que no le corresponden“, agregó.

Asimismo, prefirió no ahondar en detalles, pues aunque ya estaba enterado de todo lo que Anabel Hernández revela, solo se limitó a mencionar que “lo dicho, dicho está en el libro“.

Medina también se siente confiado en que el tiempo le volverá a dar la razón, tal como sucedió en otros escándalos en los que se ha visto involucrada Ninel Conde.

“Lo que yo he dicho ya está ahí y en éste, como en otros temas, yo creo que el tiempo se ha ido encargando de poner las cosas en su lugar. Son temas de los que yo me quiero mantener muy al margen, no tienen nada que ver conmigo y prefiero mantener una sana distancia“, dijo ante la cámara del canal ‘De La Rosa TV’ en Youtube.

Antes de finalizar con sus polémicas declaraciones, confesó que conocer a su expareja y madre de su hijo fue lo que lo animó a “salir corriendo” de ahí.

