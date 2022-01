Ninel Conde unta crema en su cuerpo al promover su nueva línea de productos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desde hace varias semanas Ninel Conde publicó mensajes en sus redes sociales informando a sus fans que les tenía preparada una sorpresa. La cantante ya ha dado a conocer de qué se trata: una línea de fajas, cinturillas y cremas reductoras que son el complemento para las rutinas de ejercicio. Y fue ella misma quien aplicó en su cuerpo uno de los productos, al mismo tiempo que modelaba leggings y sostén deportivos.

El bombón asesino también se dejó ver en una sesión de fotos, usando un ajustado enterizo de color azul y una de las cinturillas que ya están a la venta: “Después de tanto tiempo esperando… ¡Ya puedo compartirles mis secretos! Pueden encontrar todo esto en mi nuevo website”.

Ninel no hace un lado su faceta de empresaria, y en un video se dedicó a promocionar uno de los productos, que es un cinturón-faja: “Con él no sólo podrán definir mejor su cintura, sino también acelerar la quema de grasa en la zona abdominal mientras entrenan, e incluso mejorar su postura. Un todo en uno. 😂🤩” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

También te puede interesar:

-Usando un sostén rosa, Ninel Conde luce su abdomen de acero mientras corre

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

-Ninel Conde habla de su posible incursión en OnlyFans