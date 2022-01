Checa el sensual look de Madonna que tiene a las redes hablando

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

No es nada nuevo que la cantante Madonna se vuelva el tema de conversación gracias a alguno de sus looks, pues desde sus inicios ha demostrado que la moda es otra extensión de su creatividad. Sin embargo, esto no evita que las redes sociales se revolucionen cada que sorprenda con un outfit “fuera de lo común”.

Tal fue el caso de uno de sus más recientes atuendos, con el que paralizó a los paparazzi que la captaron durante su sesión de trabajo en el estudio, al igual que aquellas personas que paseaban por las calles de West Hollywood.

Se trató de una chaqueta negra de piel sintética, camisa con zippers y algunas estampas de adorno. Madonna completó su look con guantes de piel, medias largas, botas de charol y gafas oscuras, aunque estas últimas no le sirvieron para protegerse del sol, sino de los flashes de las cámaras.

Además de su atuendo, su rubia cabellera se volvió el tema de conversación entre sus fanáticos, pues la lució larga y lacia, dejando atrás los rulos con los que cautivó al público durante los inicios de su carrera artística.

Esta no es la única ocasión en la que Madonna ha dado de qué hablar durante esta semana, pues recordemos que hace unos días causó revuelo al dejarse ver en compañía de Floyd Mayweather, Kanye West y su nueva conquista, la modelo Julia Fox.

A través de su cuenta de Instagram, la reina del pop compartió una serie de imágenes con las que dio una “probadita” de lo que fue su noche junto a los famosos: “Fui a cenar con Julia Fox para hablar de mi película y aparecieron otros amigos”, escribió para acompañar el carrusel de fotos. View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

Una de las postales que más dio de qué hablar fue donde se le ve rodear con el brazo a Julia mientras la actriz está tumbada en el sofá, esto mientras ambas miran fijamente a la cámara.

