Yanet García posa de espaldas en topless y con microtanga que no ha dejado nada a la imaginación

Yanet García prendió fuego en redes sociales con una imagen en la que aparece posando de espaldas a la cámara con la diminuta prenda que no ha dejado nada a la imaginación.

La modelo mexicana sigue ganando fama por sus atrevidos destapes dentro de Internet, en donde ha cautivado con diminutas prendas que exponen al máximo su curvilínea silueta, convirtiéndola en una de las celebridades más seguidas y por supuesto admiradas.

Pero fue a través de su perfil oficial de Instagram, en donde la originaria de Monterrey, Nuevo León, acaparó todos los reflectores gracias a su más reciente publicción, en la que posó de espaldas a la cámara en topless y portando únicamente una microtanga de hilos que dejó a la vista su torneada anatomía.

Junto a la postal, la también actriz compartió un extenso mensaje en el que habló de la importancia de hacer lo necesario para triunfar y convertirse en una persona excelente en todos los sentidos además de exitosa, aún a pesar de las críticas que se puedan recibir.

“Debes darte cuenta de que no puedes tener a todo el mundo contento, que no puedes ganarte la aprobación de todos; incluso si hicieras lo que ellos quieren, aun así puede que no tuvieras su aprobación”, escribió.

La postal blanco y negro que generó cerca de medio millón de “me gusta”, también se convirtió en una de las publicaciones más comentadas, en donde sus fieles admiradores expresaron su apoyo al mensaje que compartió, además de hacerle llegar acalorados piropos.

Y aunque esta podría parecer una de sus publicaciones más atrevidas, días antes Yanet García cautivó con una candente postal con las mismas características, en donde apareció mostrando su escultural silueta de frente y mostrando el diseño en forma de corazón de su reveladora prenda íntima que provocó otro número importante de respuestas.

En aquella ocasión, la conductora del programa ‘Hoy’ que se ganó el reconocimiento del público como la sensual “Chica del Clima”, también posó topless, pero optó por cubrir sus voluptuosos encantos con las palmas de sus manos. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

