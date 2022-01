Ex marido de Miguel Bosé, Nacho Palau hace fuertes declaraciones: “No deja salir a los niños”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El ex marido del cantante Miguel Bosé, el escultor español Nacho Palau ha dado una entrevista a la revista Diez Minutos en las que hizo unas muy fuertes declaraciones sobre el cantante. Entre ellas, lo estricto que ha sido el español con sus cuatro hijos: “…Hacía que los niños ni siquiera salieran a la calle“.

“Ha cambiado mucho y empezó a cambiar cuando nacieron los niños. Quizá no solo fueron los niños, también su carrera pero a Miguel se le agrió el carácter”, dijo el ex marido de Miguel Bosé, Nacho Palau, quien tuvo dos parejas de gemelos por maternidad subrogada con el cantante. Después de 26 años de relación y de haberse mantenido “en secreto” por un tiempo dio a conocer que habían roto.

Después de eso, Miguel Bosé y Nacho Palau llegaron a un acuerdo que Miguel se quedaba con los niños y Nacho los veía dos veces al año y cuando viajaba el cantante mientras estuvo viviendo en Panamá. Así se hizo y los niños se mantenían unidos. Pero Miguel Bosé decidió irse a vivir a México con dos de los niños y los otro dos están con Nacho Palau. Por esta razón, el artista plástico decidió tomar acciones legales para que sus cuatro hijos vuelvan a estar juntos. View this post on Instagram A post shared by Nacho Palau (@nachopalau)

Nacho Palau asegura que el juez sabe muy bien que la relación entre él y Miguel Bosé si existió y que tenían la intención de criar a estos cuatros hijos como los hermanos que son. Pero Miguel Bosé niega aparentemente este hecho. El ex marido de del cantante dice que no quiere dinero sino que quiere que los cuatro niños vivan juntos: “Pueden estar un año allá y otro aquí. Hay colegios internacionales. Yo estoy abierto a todo”. View this post on Instagram A post shared by Nacho Palau (@nachopalau)

Nacho admitió también que los niños sí pasan las vacaciones juntos y que se sienten felices cuando están los cuatro conviviendo. Pero que el resto del tiempo se ven por videollamadas y ya tienen casi tres años que no se han visto en persona. Además de la enorme diferencia de calidad de vida que tienen unos de otros.

“Una vez se acaba la convivencia de los menores, no le pido nada. ¿Tú le negarías el pan a tus hijos sabiendo que tienen necesidades? Yo no le pido, él sabe lo que hay… Si no sale de él, yo no le pido nada, mantendré a los niños y haré por ellos todo lo que pueda. Los niños ya llevan tres separados y claro que notan las diferencias. Lo ven, lo escuchan… yo no voy diciendo que no tengo dinero y Miguel sí, pero ellos lo ven y saben el esfuerzo que hago. Y que les digo apaguen las luces, no te puedo comprar esto y lo otro… Creo que a mí no me tiene que dar nada. Yo lo hago para que los niños vivan juntos. Yo he demostrado que puedo trabajar en cualquier cosa, no se me caen los anillos, soy feliz y me encanta trabajar. Yo he trabajado en una residencia de ancianos en medio de una pandemia y fue muy complicado. Después me puse a trabajar en una fábrica de embutidos y eso no es duro ¡es durísimo!, con mis problemas de espalda, cargar, transportar… Yo trabajo, no tengo ningún problema ni me avergüenzo de nada. No tengo una vida perniciosa, solo quiero mantener a mis hijos, que estén juntos, como sea y donde sea. Para mí no quiero absolutamente nada”, ha dicho a la publicación Nacho Palau, ex marido de Miguel Bosé.

El escultor dio muchos más detalles sobre la relación. Cómo se enamoró de Miguel Bosé y lo flechado que quedó a los 19 años. Después cómo se fue a vivir a una finca y cómo la trabajó. También que recibía una mensualidad de $3 mil dólares, un auto a su conveniencia y un apartamento muy pequeño apartado de la casa del cantante para evitar problemas. Por último, el español dijo: “Mi relación con Miguel acabó como una historia de terror”. Además, Nacho Palau aseguró que llevará esto hasta las últimas instancias penales hasta lograr que los cuatro niños convivan juntos como hermanos y recalcó no olvidará el daño que dice Miguel Bosé le hizo.

