Grettel Valdez salió de su cirugía y su ex Patricio Borghetti dio los pormenores

Los fans de la actriz mexicana, Grettell Valdez, pueden estar tranquilos después de que se diera a conocer que la cirugía a la que se sometió fue todo un éxito.

Y es que su ex pareja, Patricio Borghetti reveló para el programa “Ventaneando”, que su ex esposa y madre su hijo Santino está muy bien tras esta operación en la que reveló le quitaron toda la zona afectada por el virus que podría ocasionarle un cáncer a futuro.

“Por suerte, salió todo bien, Santino estuvo ahí con ella y luego, los miércoles él viene a casa, entonces de la operación nos encontramos en el camino. Tuvieron que removerle parte de su dedo, queda el dedo, pero sí tuvieron que quitarle toda la parte afectada”.

Sobre cómo se encuentra en estos momentos, el conductor de televisión también reveló que todo salió de acuerdo a lo que se tenía planeado, y explicó el procedimiento que tuvo que vivir Grettel, quien hasta el momento no ha emitido ningún comentario al respecto en sus redes sociales.

“Pude verla a ella, fue ambulatoria, estaba bien, estuve platicando un poco con ella, lo que me decía es que se descubrió que tenía una bacteria que, si no se quitaba, se podía convertir en cáncer, por ello tuvieron que remover toda la zona que estaba contaminada por esta bacteria para que no avanzara a algo más peligroso”.

Grettel aclaró todo

De acuerdo con declaraciones de Valdez, antes de someterse a la operación, ella ya había explicado que tenía un virus que podría derivar en un cáncer. Por esta razón la cirugía fue de carácter preventiva.

Con la finalidad de mantener informado a su público, Grettell Valdez publicó una historia a través de su cuenta de Instagram donde se puede ver su mano con un catéter y tomada por la de su hijo Santiago Borghetti con la leyenda: “De tu mano todo es más fácil. Te amo hijo”.

Previo, ella ya les había pedido a sus seguidores que la apoyaran, a través de sus oraciones y buenas vibras, previo a entrar al quirófano. En uno de sus videos dijo que: “Voy a estar muy bien. Gracias por sus oraciones porque sí, de repente, uno se siente un poco solita y los afectos de cariño que me han hecho llegar ustedes; mis amigos que me escriben, que se alarmaron un poquito de esto, pero voy a estar bien”. View this post on Instagram A post shared by Grettell Valdez (@grettellv)

