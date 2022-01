Cirugías plásticas alcanzan números récord durante la pandemia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aidé Castro llevaba 5 años queriendo hacerse unas mejoras cosméticas en su cuerpo, pero por una razón u otra lo posponía. No fue hasta que llegó la pandemia, en mayo y septiembre de 2020, que durante la cuarentena encontró el tiempo apropiado.

“Me hice una abdominoplastia extendida (en inglés extended tummy tuck) y me levantaron los pechos”, dice Aide, una empresaria de la ciudad de Lynwood del condado de Los Ángeles.

Desde el 2020 al comenzar la pandemia, el número de procedimientos cosméticos ha alcanzado un nuevo récord gracias al auge del zoom y a los horarios de trabajo flexibles.

Los expertos esperan que esta tendencia continúe hasta el 2022.

De acuerdo a los médicos, el aumento de senos y el levantamiento de glúteos brasileño son las cirugías con más demanda. Sin embargo, la liposucción, la rinoplastia, la cirugía de párpados y los estiramientos faciales también van en aumento.

Aidé Castro luce espectácular tras un procedimiento cosmético practicado durante la pandemia. (Cortesía Aidé Castro)

Los procedimientos menos invasivos como las inyecciones de Botox también se están disparando. El mercado de la toxina botulínica saltó de una caída del -8,6 % en 2020 a un aumento del 4,7 % este año, y sigue creciendo a un ritmo aún más rápido.

Prevén que los procedimientos no quirúrgicos de la parte inferior de la cara y los tratamientos de los labios seguirán aumentando, mientras que la cirugía de nariz se mantendrá fuerte.

Y con la apertura de la economía y al volver la gente a salir a la calle, los procedimientos corporales se pusieron en auge.

Aíde explica que una enfermedad de la tiroides le provocó un desbalance que la hizo ganar mucho peso. Además es madre de 4 hijos, dos de ellos, cuatas.

“Después de 4 hijos, el abdomen no queda igual, Me puse a hacer ejercicios y adelgazar de manera natural, pero al perder 60 libras, la piel se me empezó a colgar y no me sentía cómoda”.

Fue cuando decidió buscar la ayuda de un cirujano plástico. “Me fui a Tijuana porque después de ver precios en Los Ángeles, allá el procedimiento me costaba 50% menos”.

Cuando la pandemia de covid-19 llegó y todo se paralizó y la gente se puso en cuarentena, es cuando puso manos a la obra.

“La cirugía que me hicieron fue reconstrucción de músculos, levantamiento de pechos y el extended tummy tuck. Hay varios procedimientos pero depende de las necesidades de cada quien”, explica.

Como se trata de una cirugía seria, le implicó quedarse a reposar en su casa por 4 semanas.

“Sin la pandemia, no hubiera sido posible porque antes no tenía tanto tiempo para quedarme en casa tanto tiempo”.

Aidé Castro antes de la cirugía plástica que la ayudó a sentirse mejor. (Cortesía Aidé Castro)

Explica que la cirugía fue una experiencia perfecta porque perdió peso antes y en los todos exámenes que le hicieron aún antes de meterla al quirófano, todo salió bien.

“Saber que mi corazón y que todo estaba bien conmigo, me dio mucha confianza”.

Tras la recuperación, le gustan los resultados.

“Una cirugía como la que me hice, implica un cambio en el estilo de vida, mantener una dieta y hacer ejercicio”, dice.

Pero definitivamente comenta que hacerse la cirugía plástica que deseo por tantos años, solo fue posible porque tenía el tiempo y la necesidad de sentirse y verse bien.

“Hacer una cirugía es también un tema de autoestima. Yo fui madre a los 16 años. Nunca experimenté andar en la playa en bikini, y este procedimiento me ayudó mucho en ese sentido”.

Pero también fue posible porque su esposo, sus hijos y su mamá al tener más tiempo libre y estar encerrados, la ayudaron a cuidarla, ya que prácticamente no se pudo levantar de la cama por semanas.

“Hacerme la cirugía fue una combinación de que se dio el tiempo, pero también una necesidad espiritual de sentirme bien conmigo misma que se dio durante la pandemia”.

Y comenta que claro que covid le dio un poco de miedo, pero las extremas precauciones de sanidad que tomaron en el consultorio y en la sala de operaciones, la tranquilizó.

“Todo salió muy bien”.

Hay que tomar precauciones cuando acudimos al cirujano. (Shutterstock)

Agatha Robles de la ciudad de Torrance viajó hasta el centro de México para hacerse varios procedimientos quirúrgicos al inicio de la pandemia, en el 2020, aprovechando que a partir de covid-19, la mandaron a trabajar desde su casa.

“Comencé a trabajar remotamente, y eso me dio la oportunidad de tener el tiempo y la comodidad para cumplir con los cuidados postoperatorios, porque de eso depende el éxito de la cirugía”.

Por ejemplo, comenta, que ella tuvo que usar una faja para evitar la formación de fibrosis. “Es más cómodo traerla estando en casa, que andando en la calle”.

Robles, madre de un menor, dice que ella se hizo una mini abdominoplastia (en inglés mini tummy tuck), una liposucción y un aumento de senos.

“Es bueno bajar de peso antes de la cirugía, y aprender a comer sano, porque sino después pierdes todo lo ganado’.

Agatha dice que ella se practicó las cirugías durante la pandemia, porque se presentó la opción de trabajar desde su casa y la necesidad de gustarse más a sí misma.

“Yo trabajo todo el tiempo en sesiones en el Zoom. Uno se está mirando constantemente, y sientes la necesidad de verte bien”.

Pero aparte necesitaba un estímulo tras tanto tiempo encerrada en casa. “Queremos que alguien nos diga que nos vemos bien. A mi me gusta lucir bien en el Zoom, mirarme bonita y que mis compañeros lo noten, y no me vean como un zombie”.

Aún cuando dice que esta aplicación, tiene una opción que da la oportunidad de que la cara se vea mejor, tampoco es magia, y por eso hay que recurrir a ciertos arreglos cosméticos.

La aplicación de botox ha cobrado gran demanda.(Reforma)

Las cirugías plásticas aumentan a medida que aumentan las variantes

El doctor Richard Westreich, cirujano plástico y otorrinolaringólogo en Nueva York, dice que las consultas virtuales han agilizado el mundo de la cirugía plástica al ajustar el tiempo para la finalización. Pero el cirujano advierte que los consumidores que buscan mejoras cosméticas nunca deben escatimar en seguridad o la debida diligencia.

“La toma de decisiones sobre lo que estás haciendo y con quién lo estás haciendo debería ser muy rigurosa”, dice.

Y da los siguientes consejos para quienes consideren la cirugía cosmética:

Asegúrese de que cualquier médico que programen a través de una visita virtual, les permita cancelar después de una reunión en persona para la cirugía. No hay sustituto para el cara a cara.

Los resultados son el mejor trabajo por encima del reconocimiento del doctor o de los comentarios publicados en línea.

No se apresure. Covid-19 no durará para siempre y tendrá oportunidades en el futuro que son diferentes pero viables.

El Dr. Westreich dice que también es muy importante que los pacientes estén vacunados para mantenerse saludables antes y después de la operación.

“El promedio diario de nuevos casos y muertes por covid está aumentando una vez más, y están surgiendo nuevas variantes como Ómicron. Estas mutaciones han demostrado ser más contagiosas y, en muchos casos, mucho más peligrosas. Esto ha provocado un aumento reciente en las tasas de positividad de las pruebas y las hospitalizaciones relacionadas con el virus por primera vez en meses”.

A pesar de estas estadísticas alarmantes, sostiene que muchos todavía optan por someterse a estos procedimientos médicos cosméticos, por lo que les recomienda tomar todas las precauciones necesarias.