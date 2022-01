“Parece un país del Tercer Mundo”, dice Gavin Newsom al visitar las vías donde los ladrones dejaron un basurero en L.A.

El gobernador de California, Gavin Newsom, estuvo este jueves en las vías de Union Pacific cerca del centro de Los Ángeles, donde en semanas recientes se han producido alarmantes imágenes de basura causadas por el robo de mercancía de los trenes que por ahí circulan.

Miles y miles de cajas vacías y restos de productos dejados por los ladrones, incluyendo empaques de empresas como Amazon y FedEx, se han convertido en una imagen de vergüenza que ha dado la vuelta al mundo y que retrata varios problemas a la vez como la rampante alza en los robos y la crisis de la cadena de suministro.

El gobernador puso el ejemplo al unirse a los cuerpos de limpieza que comenzaron a levantar la basura dejada sobre las vías del tren y a sus alrededores de donde el fin de semana se produjo un descarrilamiento tal vez asociado con el tiradero. Newsom dijo que las personas involucradas en el robo deben ser procesadas penalmente.

Gavin Newsom ayuda a limpiar las vías en el área de Lincoln Heights, en Los Ángeles. /Foto: Caroline Brehman

“Lo que veo es lo que ustedes ven. Veo lo que ustedes han estado reportando”, dijo Newsom a los reporteros. “Veo lo que la gente está viendo, preguntándome: ‘¿Qué diablos está pasando?’. Parece un país del Tercer Mundo“.

Representantes de Union Pacific presentes en el acto dijeron que en semanas recientes han arrestado a decenas de personas por el robo de mercancía, pero que siguen esperando para que los sospechosos vayan a la corte.

Ellos indicaron que desde diciembre de 2020 el robo en los trenes ha subido un 160% y que alrededor de 90 contenedores se encuentran en peligro de robo por día en el Condado Los Ángeles, donde los ladrones han estado aprovechando que los trenes quedan detenidos debido a problemas asociados con la crisis de la cadena de suministro.

Los Angeles Times reportó que Union Pacific -que tiene derecho a emplear a su propia policía para cuidar de sus trenes- ha reducido su número de efectivos de seguridad y que eso también ha afectado. La empresa, por su parte, alega que la oficina del fiscal angelino George Gascón no ha sido suficientemente enérgica con los ladrones.

El California Highway Patrol, encargado de brindar mayor seguridad contra los ladrones, informó hoy que sus agentes especializados en robo de carga y la Policía de Vernon recuperaron cuatro contenedores robados con aproximadamente $900,000 dólares de valor en mercancía.

Aumentar la vigilancia en sitios como el visitado por Newsom en el barrio de Lincoln Heights parece ser una medida urgente, solo que tan solo en el condado hay cerca de 300 millas de vías de Union Pacific y en California son más de 3,000 millas.

Newsom, acompañado por la supervisora Hilda Solís y autoridades de transporte y policía, mencionó una propuesta de otorgar $255 millones de dólares a las fuerzas policiales durante los próximos tres años para crear una unidad dedicada a combatir el robo de mercancías, autos y trenes.