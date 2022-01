Así fue el momento en el que Justin Bieber y Hailey Baldwin se vieron por primera vez

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A cuatro años de haberse jurado amor eterno frente al altar, Justin Bieber y Hailey Baldwin se mantienen como una de las parejas más populares del momento. Por esta razón, la historia de cómo surgió la chispa entre estos dos ha causado intriga en miles de fanáticos. ¡Aquí te contamos cómo ocurrió!

La historia de amor de los famosos se remonta al año 2009, cuando el canadiense comenzaba a tocar puertas para labrarse un nombre en la industria musical, y la ahora modelo era una adolescente que acompañaba a su padre Steven Baldwin a una que otra entrevista.

De hecho, así fue como Justin y Hailey se vieron por primera vez. Todo ocurrió gracias a que el papá de la joven imagen de marcas como “Bare Minerals” y “Dolce & Gabbana” los presentó en el backstage de The Today Show.

Para ese entonces, el intérprete de “Baby” tenía tan solo 15 años, mientras que la famosa de 25 años era una pequeñita de 13.

El encuentro quedó grabado por las cámaras del reconocido programa y desde que dieron a conocer la noticia de su compromiso este volvió a tomar relevancia en redes sociales, esto gracias a que decenas de cuentas dedicadas a la pareja, lo compartieron. Chécalo a continuación: Justin Bieber and Hailey Baldwin meeting for the first time in 2009 😍 pic.twitter.com/NwwEcndDSY— 234Star.com (@234star_) July 8, 2018

