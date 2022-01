Yanet García cautiva a sus fans posando de espaldas con micro lencería de hilos color azul

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Yanet García sigue demostrando por qué es una de las celebridades favoritas dentro de las redes sociales, en donde una vez más subió la temperatura al exponer su torneada retaguardia con un micro bikini de hilos.

La actriz y presentadora mexicana de 31 años sigue dando de qué hablar gracias a la continua publicación de imágenes subidas de tono, pues desde que se sumó a la lista de famosas que promocionan contenido dentro de la plataforma OnlyFans ha desatado una ola de halagos por mostrar su figura casi al desnudo.

Y es que, en sus más recientes publicaciones dentro de su perfil oficial de Instagram, ha optado por lucir delirantes prendas que dejan muy poco a la imaginación, tal es el caso de una de sus últimas fotografías en la que apareció dando la espalda a la cámara mientras viste únicamente una micro tanga de hilos en color azul.

Como era de esperarse, en unas cuantas horas la imagen se posicionó como una de las favoritas para sus seguidores, pues generó cerca de 500 mil reacciones en forma de corazón, además de una lluvia de piropos en los que destacaron la belleza de sus despampanantes curvas que ha logrado conseguir gracias a sus exigentes rutinas de ejercicios y alguno que otro secreto de belleza.

Dicha postal fue captada durante uno de sus más recientes viajes a México, específicamente a Yucatán, en donde realizó otra serie de sesiones fotográficas en las que lució su figura en medio de espectaculares escenarios naturales y que junto a su tonificada silueta terminó por cautivar a más de uno.

Como ejemplo se encuentra una atrevida imagen más, en la que posó con un sexy conjunto de prendas de red en color rojo con el que derrochó belleza y sensualidad al máximo, todo mientras posa a la orilla del jacuzzi. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Mientras que, en una de sus postales más arriesgadas se despojó del sostén para posar únicamente con el sugerente bikini de red, con el que dejó expuestos sus torneados atributos y terminó por ganarse la aprobación de por lo menos 385 mil fanáticos que cayeron rendidos ante sus encantos. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

