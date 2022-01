Yanet García sube la temperatura posando con seductora ropa interior transparente

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Yanet García volvió a subir la temperatura en redes sociales, en donde continuamente comparte sensuales fotografías que retratan a la perfección la belleza de sus curvas de infarto. Y fue precisamente en sus más recientes publicaciones en las que presumió al máximo su torneada silueta posando en diminuta lencería transparente.

Fue exactamente a través de su perfil oficial de Instagram en donde la guapa conductora de televisión de 31 años enamoró a cerca de 14 millones y medio de seguidores, a quienes nuevamente conquistó con un atrevido video en la que posó con diminutas prendas íntimas que causaron revuelo.

Aunque sus fanáticos pensaban que ya habían visto todo, en las últimas horas volvió a sorprender con atrevidas imágenes en las que dejó a la vista su torneada silueta, pues vistiendo un baby doll blanco en el que resaltaron algunos detalles en color negro, la nacida en Monterrey, Nuevo León, se paseó ante la cámara.

Con más de 240 mil reacciones en forma de corazón y cerca de 2 millones de reproducciones, la grabación se convirtió en una de las publicaciones favoritas que ha compartido en los últimos meses.

Sin importar la temporada del año Yanet García se ha colocado como toda una experta en lucir su torneada figura, para muestra una nueva instantánea en la que reapareció con el mismo set de prendas que la hicieron lucir su belleza. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Las atrevidas imágenes forman parte de los breves adelantos del contenido exclusivo que sus verdaderos fanáticos podrán disfrutar dentro de la plataforma OnlyFans, a la que unió en 2021 y que en unos cuantos meses la ha posicionado como una de las celebridades mejor pagadas; pues en ella muestra una serie de postales en las que presume sin pudor sus curvas perfectas.

La ola de acaloradas imágenes parece no cesar, para muestra la candente imagen que compartió la bella regiomontana días antes, en la que apareció posando de espaldas a la cámara con un bikini de hilos con el que se pasó junto a la piscina y que terminó por paralizar las redes sociales pues mostró su torneada anatomía dejando muy poco a la imaginación. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

