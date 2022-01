Aleida Núñez recibe enorme regalo de cumpleaños de su pretendiente millonario: “Es solo un detalle”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este 24 de enero Aleida Núñez está de manteles largos celebrando su cumpleaños número 41; sin embargo, es un festejo diferente, pues desde hace unas semanas se ha colocado en el centro de la polémica por estar estrenando un romance con un empresario millonario llamado Bubba Saulsbury.

Y fue precisamente su nuevo galán quien la consintió con un espectacular regalo que le envió desde Texas, en donde actualmente reside. Se trata de un enorme arreglo florar con cientos de rosas rojas que la actriz y cantante presumió a través de sus redes sociales, en donde compartió algunas imágenes del festejo por un año más de vida.

Close

Junto a la sorprendente publicación, la estrella de televisión no dudó en agradecer a su espléndido pretendiente con el mensaje: “Festejando mi cumpleaños… gracias por el detalle Bubba“.

Dichas imágenes fueron captadas desde el evento en que, además de festejarla en su día, fue coronada por tercera ocasión como la “Reina del Mariachi”, además de recibir un reconocimiento por sus 20 años de carrera artística.

Durante un encuentro con los medios de comunicación en este mismo lugar, Aleida confirmó que las flores se las envió el hombre que está intentando conquistar su corazón, pues asegura no tiene nada que ocultar porque siempre ha sido muy transparente.

“Me encanta que me consientan, que me den detalles que sean caballerosos. Regalos siempre hay, pero más allá de los regalos que él me pueda dar que hasta ahora se ha visto muy espléndido conmigo y súper detallista, es generoso en su forma de ser conmigo”, dijo la jalisciense.

Además, acabó con las especulaciones, asegurando que este es solo uno de los muchos obsequios que ha recibido de su nuevo galán.

“Este es solo un detalle de lo mucho que ha hecho por mí en poco tiempo que tengo de conocerlo y alguien podría tener o no tener mucho, pero al final los detalles son los que cuentan”. Aleida Núñez

Pero todo parece indicar que su relación va muy en serio, pues además de que ya conoce a sus papás, él le ha confesado que le gustaría tener una relación formal, en la que inclusive podría haber planes de boda.

“Las cosas van bien, no me quiero adelantar. Obviamente él quiere algo bien conmigo, quiere algo serio. La distancia hay que ver cómo funciona nunca he tenido una relación a distancia y además estoy empezando telenovela”, agregó ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

Para finalizar, Aleida Núñez dejó claro que el físico es lo que menos le importa, ya que como mujer le gusta más que la conquisten por la esencia y la forma de ser; por lo que le envió un mensaje a quienes la han criticado por iniciar una relación con un hombre millonario.

“Que vivan su vida y me dejen vivir la mía. Yo la estoy pasando muy bien, créanme que no estoy nada preocupada, al contrario, yo les deseo que encuentren también una persona que las consienta, que las quiera, que las trate bien“, puntualizó.

