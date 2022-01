“Ánimo, Brandon”: el mensaje de aliento de Saúl “Canelo” Álvarez al tijuanense Brandon Moreno, quien perdió su campeonato de la UFC

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Brandon Moreno, primer campeón de UFC de la historia nacido en México, perdió su título de peso mosca ante Deiveson Figueredo en UFC 270 Anaheim. Fue una derrota dura e inesperada para el tijuanense, que no ocultó su dolor tras la caída. Afortundamente recibió el apoyo de muchas figuras mexicanas que lo siguen, como Saúl “Canelo” Álvarez.

A class act in defeat 👏



Whatever the result, Brandon Moreno is a Champion 🇲🇽🏆 #UFC270 pic.twitter.com/qNYwAV7Sy6 — UFC_AUSNZ (@UFC_AUSNZ) January 23, 2022

“The Assassin Baby” ha estado tan golpeado anímicamente por la derrota que se disculpó a través de las redes. Y con un mensaje emotivo aseguró que volverá.

“Para los que estuvieron conmigo y ahora se van, me quedo con haberlos hech felices en algún momento, para los que se quedan, nuestra mayor gloria no es caer nunca, sino levantarnos cada vez que caemos. Además de que Michael Jordan no ganó todos los partidos, los quiero a todos, lo único que puedo asegurar es que volveré“, escribió el mexicano.

“Ánimo, Brandon“, respondió el Canelo en el post mencionado. Ambos entrenaron juntos en una oportunidad y recientemente Moreno mostró su respeto a la figura de Saúl Álvarez, quien no tardó en devolver el honor.

Figueredo señaló que le gustaría darle la revancha y la cuarta pelea a Moreno en México, lo cual sería un evento histórico por donde se le vea. Por cómo pintan las cosas, un nuevo careo que cierra con la zaga entre ambos sería el mejor final.