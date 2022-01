Britney Spears se recuesta a tomar el sol y luce su retaguardia en tanga amarilla

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de la controversia en la que se vio envuelta la semana pasada al enfrentarse -vía redes sociales- con su hermana Jamie Lynn, Britney Spears se ha dejado ver muy relajada en sus recientes publicaciones de Instagram, que la muestran de viaje en Maui acompañada por su prometido Sam Asghari: ” Seré honesta, creo que mi cabello morado 🧜🏻‍♀️ es absolutamente horrible …. Desearía que alguien me lo hubiera dicho 😂🤷🏼‍♀️ Lo he hecho muy bien tratando de luchar al sentirme mal haciendo LO CORRECTO y simplemente apesta 😤 !!! Los paparazzi todavía muestran fotos mías en el balcón con rollos de grasa 😂😹🤷🏼‍♀️ !!!! Los medios siempre han sido odiosos conmigo !!! Sé que mi cuerpo no es perfecto pero también sé que definitivamente no luzco así 📸 📸 📸 !!!! Creo que debo estar en el gym 💪🏼 por tres horas como Sam lol … NUNCA 👎 !!!! Oh, bueno … aquí están un par de momentos de nuestro viaje a Maui 🌊☀️👙 !!!!!”

Usando una tanga amarilla, la princesa del pop lució su retaguardia y un perfecto bronceado mientras tomaba el sol recostada en un camastro; además, escribió un mensaje acerca de los paparazzi y que bajó un poco de peso: “He perdido 2 libras y eso es mucho para mi cuerpo …. así que si estás afuera de mi habitación tratando de obtener otra toma mía… por favor j***te y déjame en paz !!!! Debería poder correr desnuda si quisiera … Que tengan un buen día amigos !!! Sólo deseo que los paparazzis fisgones se fueran a la m****a 🙄🙄🙄⁣”

Tal y como lo menciona en uno de sus mensajes, hace poco Britney Spears tiñó su cabello de color morado por recomendación de la chica que le arreglas las uñas. Aunque la cantante ya luce de nuevo su melena rubia, el video que publicó en el que mostraba su inusual look obtuvo más de medio millón de likes en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

