Frida Sofía revela cuál fue la triste realidad que vivió tras su arresto: “Nadie de mi familia está aquí”

Frida Sofía fue arrestada la noche del pasado domingo 23 de enero por la policía de Miami bajo los cargos de alteración al orden público y resistirse al arresto sin violencia, pero tras su salida de la prisión Turner Guilford Knight Correctional Center confirmó al borde de las lágrimas la triste realidad con la que se encontró.

Aunque en un principio todo era especulación y se sabía muy poco sobre los verdaderos motivos por lo que la hija de Alejandra Guzmán había sido detenida, fue la misma influencer quien compartió sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación que la esperaban en las inmediaciones del edificio de las autoridades ubicado en el Condado de Miami-Dade.

Sin embargo, una de las primeras reacciones de Frida Sofía fue exponer que se encuentra completamente sola, pues ningún miembro de su familia acudió para ayudarla o al menos esperar a que fuera liberada.

“¿Saben qué es triste? Que nadie de mi familia está aquí, para que vean, literal”. Frida Sofía

También confirmó que ya no tiene comunicación con su mamá, por lo que nunca pensó en llamarla, además de que no tenía manera de localizar a alguien más porque le robó su celular el personal de seguridad del restaurante en el que inició el altercado por el que la arrestaron.

Con un boleto para abordar el transporte público en sus manos, Frida Sofía reiteró que la fama no permanece las 24 horas de día, y lo que había vivido esa noche era su realidad.

“Yo no tenía a dónde irme hoy. Me dieron un boleto de autobús, pero yo me las arreglo ahorita, para que vean que la fama y el glamour no es 24/7 y no es como la pintan Frida Sofía también reveló que durante las horas que permaneció en prisión no comió nada y la trataron muy mal“, explicó ante las cámaras de ‘Despierta América’, para después abordar el auto de uno de los reporteros, quien se ofreció a llevarla a su departamento.

Tras darse a conocer el arresto de Frida Sofía, uno de los primeros en salir en su defensa fue Pablo Moctezuma, quien justificó la reacción de su hija asegurando que se encuentra en depresión por la reciente muerte de su hermana Natasha Moctezuma. Sin embargo dicha explicación la dio luego de asegurar que no estaba enterado del nuevo problema legal en el que se metió la joven de 29 años.

“Le hablo a Pablo Moctezuma, le digo cómo está Frida, muy bien me respondió. ¿Y del arresto?, enseguida me llamó y me dijo: ¿Cuál arresto?“, compartió el periodista Gustavo Adolfo Infante.

