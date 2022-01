Frida Sofía muestra las supuestas lesiones sufridas antes de su arresto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La influencer Frida Sofía protagonizó un nuevo encontronazo con la justicia este lunes en Miami y ya ha sido puesta en libertad tras pagar una fianza que se calcula que habría superado los $1,000 dólares, por un cargo de desorden público y otro de resistencia a la autoridad.

A su salida de la comisaría, la hija de la cantante Alejandra Guzmán se detuvo a hablar con los medios de comunicación que la estaban esperando, haciendo las primeras declaraciones acerca de lo ocurrido. Según el informe policial -que se filtró poco después de que saliera a la luz la noticia de su detención-, Frida se encontraba en el restaurante Joia en el momento de su arresto y ahora ella aclaró que todo se debió a un malentendido cuando la acusaron de robar una botella de agua.

“La mánager… yo no le caí bien, y me sacaron, pero me sacaron muy feo. Esto no me lo hizo la policía, sino los de seguridad”, añadió Frida mientras mostraba las marcas que tiene en las muñecas.

