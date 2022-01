Impulsan iniciativa para dar más fondos a las artes y la música en escuelas públicas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) votó de manera unánime para apoyar una iniciativa electoral que aumentará el financiamiento para las artes y la música en las escuelas públicas, y que particularmente beneficiará a los estudiantes latinos y afroamericanos

En las primeras dos semanas, los proponentes de esta medida, han recolectado más de 100,00 firmas de las 662,000 de votantes registrados que se necesitan para ponerla en la boleta electoral de noviembre de este año.

“Queremos juntar un millón para junio 30, que es la fecha límite para entregarlas”, explicó Austin Beutner, exsuperintendente del LAUSD, autor de esta propuesta.

De ser aprobada por los votantes esta medida, dijo que entraría en vigor en el ciclo escolar que comienza en agosto de 2023.

Beutner agregó que una encuesta entre posibles votantes arrojó que el 76% votarían a favor.

Las clases de arte hacen una diferencia en la vida de los niños. (Archivo/La Opinión)

La Iniciativa para las Artes y la Música busca aumentar el financiamiento para la educación musical y artística en todas las escuelas públicas de preescolar hasta el grado 12 en el estado, sin aumentar impuestos.

Proporcionará financiamiento adicional equivalente al 1% de la inversión actual existente en el estado, generando alrededor de $1,000 millones en fondos cada año.

Estos fondos cubrirán una amplia variedad de programas. Además de la música tradicional, artes visuales y escénicas, serán usados para pagar enseñanza en animación, diseño gráfico en computadora, diseño de vestuario y codificación.

Mientras que todas las escuelas públicas verán un incremento en el financiamiento en las artes, las escuelas que sirven a las comunidades de bajos ingresos recibirán más dinero.

Esto afectará directamente a los estudiantes latinos y afroamericanos que constituyen el 77% de la matrícula en las escuelas públicas de las comunidades de bajos ingresos.

“Los estudiantes afroamericanos y latinos comprenden el 61% de la inscripción del preescolar y el kinder hasta el grado 12 en California”, dijo Mónica García, miembro de la Junta del LAUSD.

Recordó que en el LAUSD, el segundo distrito escolar más grande del país, el 80 % de los estudiantes son de bajos ingresos.

“Sabemos que un aumento en el acceso a las artes dentro de nuestras escuelas, abrirá la puerta a la oportunidad para que los estudiantes tengan carreras en medios y tecnología “, dijo García.

Clases de artes y música es una de las peticiones más socorridas en las escuelas públicas de California. (Araceli Martínez/La Opinión).

“Esta medida responde a lo que vemos en nuestro sistema escolar continuamente, que es más probable que los niños afroamericanos y latinos no tengan acceso a la educación artística, y específicamente asigna más fondos a las escuelas que atienden a estos niños para cerrar la brecha”.

Beutner recordó que en su niñez, fue a través de su clase de música, que encontró un sentido de pertenencia, y a lo largo del tiempo, la música se convirtió en una pasión.

“Cuando serví por tres años como superintendente, siempre preguntaba durante mis visitas a las escuelas, cómo podíamos ayudar a los estudiantes a ser mejores, la respuesta era siempre, necesitamos más música y artes para los niños”.

Pero desafortunadamente debido a la falta de financiamiento, más arte significaba menos matemáticas y menos para cualquier otra cosa que no podía cortarse.

“Ahora queremos con el apoyo de los votantes, tomar ventaja del superávit récord que existe en California, para casi doblar la cantidad de financiamiento para la educación en las artes y la música en el salón de clases”.

Precisó que serán las escuelas las que decidirán la mejor forma de usar el dinero para aumentar y fortalecer los programas de arte que ya tienen.

“Esperamos que cada uno de los más de 1,000 distritos escolares de todo el estado se unan y la apoyen”.

La música puede hacer que los niños se interesen más en aprender. (Araceli Martínez/La Opinión).

John Lithgow, copresidente de la Comisión de Artes de la Academia Americana de las Artes y Ciencias, dijo que al primer reporte con una lista de recomendaciones que emitieron, le pusieron ‘Arte por la Vida’.

Por eso, cuando escuchó sobre esta iniciativa electoral, la firmó sin dudarlo.

Platicó que viene de una familia teatral y su padre era un productor.

“Fui a 8 escuelas públicas, y en noveno y décimo grado, en esos años claves de formación en la vida de un joven, tuve la fortuna de aterrizar en Ohio, en un momento en que el sistema escolar decidió que era muy importante para los niños comenzar cada día con dos periodos de artes creativas”.

En ese punto de su vida, revela que él no quería ser actor o incursionar en el negocio familiar.

“Quería ser un pintor y grabador. Estaba interesado en las artes visuales, y cada día comenzaba la escuela haciendo arte en el estudio, principalmente grabado en cerámica, serigrafía al óleo y acuarela”.

Le gustaba tanto que no podía esperar para llegar a la escuela y empezar su clase de arte.

“Estoy absolutamente convencido de que esas clases me hicieron un mejor estudiante. Mi hábito de aprender entró en acción. Sin embargo, no me convertí en pintor. En mis años universitarios escuché demasiados aplausos y risas y me hice actor, pero nunca he perdido el hábito de aprender y la curiosidad”.

La Asociación de Educadores de la Música en California ha respaldado la medida y está activamente comprometida con el comité de la campaña.

También apoyan esta iniciativa, la Asociación de Educación de las Artes de California, la Asociación de Educación de Danza de California y la Asociación de Educación de Teatro de California.

Para más información, visite: www.VoteArtsandMinds.org