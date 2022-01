Identifican al sospechoso hispano que baleó a tres oficiales en Houston; se encuentra atrincherado y herido en un apartamento

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

HOUSTON – La Policía de Houston identificó al hispano que presuntamente baleó a tres policías de Houston.

Roland Caballero se encuentra atrincherado en un apartamento en el Quinto Barrio de Houston luego de que protagonizó un tiroteo durante una persecución en el área de Midtown a eso de las 2:40 p.m este jueves. Caballero se encuentra herido en la nuca, según la Policía.

Caballero después de balear a los oficiales asaltó a un conductor de un blanco Mercedes Benz para huir en el vehículo a la zona del Quinto Barrio donde corrió a un complejo de apartamentos ubicado en la calle Lockwood.

El tiroteo ocurrió en la cuadra 2100 de la calle McGowen a eso de las 2:40 p.m, según informaron las autoridades.

Reportes iniciales de la Policía señalan que los policías involucrados estaban respondiendo a una llamada de un disturbio en la cuadra 1500 de la calle Tralle cuando comenzó una persecución.

Un video difundido por ABC13 captó el momento que la persecución terminó cuando el sospechoso se estrelló sobre la calle McGowen. El sospechoso en algún momento salió del vehículo y se comienzan a escuchar balazos en el momento que los policías llegan en sus patrullas a la escena.

3 injured officers are listed as stable, @houstonpolice say after chase and shootout https://t.co/XbIaMNuKFJ — ABC13 Houston (@abc13houston) January 27, 2022

Los oficiales fueron trasladados al Hospital Memorial Hermann, sus condiciones no han sido actualizadas.

Testigos en la zona han dicho que se escucharon alrededor de 30 balazos.

No se ha revelado el motivo del tiroteo y la Policía les pide a los residentes del área que se mantengan alejados de la escena. UPDATE. Our three injured officers are in stable conditions. Media partners, Chief @TroyFinner will provide a briefing with details on the incident at @memorialhermann Hospital in the Medical Center. #HouNews https://t.co/JbS0RlhWWC pic.twitter.com/9Qol5laYRR— Houston Police (@houstonpolice) January 27, 2022

Noticia en desarrollo, estaremos actualizando. La nota fue actualizada a las 5 p.m.