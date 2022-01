Diego Verdaguer llegó a reconocer que se enamoró de Salma Hayek: “Es una mujer divina”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Diego Verdaguer consolidó una exitosa trayectoria musical de más de 50 años, 46 de ellos los vivió acompañado por su esposa Amanda Miguel y aunque la reconoció como el gran amor de su vida, hubo algunos deslices de los cuales llegó a arrepentirse siendo uno de los más comentados aquel fugaz enamoramiento de la actriz mexicana Salma Hayek.

Y aunque fue poco el tiempo que convivieron, es una historia que no logró dejar en el olvido y que incluso relataba con nostalgia cuando se le cuestionaba durante diversas entrevistas, una de ellas la que concedió en agosto de 2020 para el programa ‘Venga La Alegría’, en donde recordó el día en que quedó impactado con la belleza de la estrella de Hollywood.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“La primera vez que la vi fue en un elevador en Puerto Rico, se abrió la puerta del elevador y casi me desmayo, la siguiente vez fue en un Teletón en la Ciudad de Los Ángeles, hace muchos años”, respondió.

El nacido en Buenos Aires, Argentina, reconoció que su admiración fue tal que incluso llegó a componer un par de temas para la veracruzana, quien, a pesar de no ser cantante, era capaz de inspirarle grandes emociones.

“A partir de ahí comenzó una amistad muy bonita, hablamos mucho, compusimos una o dos canciones. Le produje un par de canciones, no es cantante, pero tiene una voz tan hermosa que tengo mucha admiración por ella, siento que hay cosas que la marcaron a ella en su vida”, compartió.

Sin embargo, acepta que dicha relación no habría tenido futuro porque él ya estaba casado con la también cantante Amanda Miguel, por lo que se obligó a poner en orden su vida sentimental.

“Obviamente es una mujer divina, yo podría haber construido un sueño con ella si ella me hubiese abierto la puerta de su corazón, pero yo tampoco no estaba dispuesto porque yo tengo una vida. Me miré en el espejo y me dije: ‘A ver chaval te estás enamorando, cálmate’, y me calmé”. Diego Verdaguer

Y aunque ya no tuvieron más contacto, esto no impidió que la siguiera viendo con profunda admiración, no solo por su innegable belleza física, sino que también por la gran personalidad que la caracteriza.

“Es un recuerdo hermoso, una belleza latente, una gran determinación, una gran personalidad. Ya no tengo contacto con ella, tomó otro rumbo“, añadió.

A pesar de que este fugaz enamoramiento no tuvo consecuencias de otro tipo, Diego Verdaguer confesó haber vivido otros romances pasajeros, de los cuales su esposa se llegó a enterar, pues no tuvo más remedio que confesarle sus pecados.

“En algún momento sí fui un poco… digamos, indolente de la severidad y la responsabilidad que significa la pareja, exactamente no (le fue infiel) con el alma ni con el corazón, pero sí con el cuerpo alguna vez. Fue algo que manejamos inteligentemente, en su momento hace muchos años, muchos. Mi mujer es una brava, es una mujer muy brava, es una mujer que sabe lo que quiere y valora mucho a la persona que yo soy y entonces eso tiene para mí también un valor extraordinario“, mencionó.

Diego Verdaguer murió la tarde del pasado jueves 27 de enero en Los Ángeles, California, por complicaciones de COVID-19 que le fue detectado en diciembre de 2021.

También te puede interesar:

–Galilea Montijo se despide de Diego Verdaguer con una fotografía del día en que “se casó” con él

–Recordamos el día en que voraz incendio destruyó la casa de Diego Verdaguer en México

–Viralizan emotiva foto de Diego Verdaguer, Joan Sebastian y Juan Gabriel: “Juntos de nuevo”