Grettell Valdez revela cómo contrajo el virus que la llevó a perder parte de su dedo: “De una tontería”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Grettell Valdez compartió cómo vivió el complicado proceso desde que le detectaron cáncer, hasta la cirugía en la que le retiraron una parte del dedo pulgar de una de sus manos.

Fue durante un video publicado dentro de su canal de YouTube, en donde la actriz mexicana explicó a detalle el doloroso proceso por el que ha pasado desde hace casi cinco años, cuando le detectaron un tipo de cáncer que, aunque pensaba ya había pasado el peligro por completo, hace unas semanas tuvo que acudir nuevamente al médico para evitar futuras complicaciones.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Según lo relató la estrella de televisión, todo inició con una manicura que seguramente le hicieron con instrumentos contaminados o sin esterilizar, por el que le comenzaron a salir una especie de llagas en la piel.

“Una manicure con los instrumentos no limpios, entonces yo les quiero sugerir que si van a hacerse algo lleven sus cosas, no se arriesguen por favor. De una tontería que tal vez fue quitarme un padrastro terminó en todo esto”. Grettell Valdez

Según recordó, las alertas se encendieron hace cinco años aproximadamente cuando comenzó a percibir una especie de llagas en el dedo, por lo que tuvo que enfrentar diversos tratamientos con dermatólogos que la atendieron por verrugas y mezquinos, hasta que un especialista confirmó que se trataba de cáncer.

“Me hace una biopsia y sale cancerígeno. Tremendo golpe, me asusté muchísimo. Es un cáncer de Bowen“, recordó la actriz de 45 años.

Tras un tratamiento en el que le erradicaron la piel infectada, le aseguraron que el cáncer se había erradicado por completo, hasta que hace unas semanas nuevamente comentazon a salirle las mismas llagas, por lo que acudió nuevamente a su doctor.

“Se fue el cáncer en ese momento, yo fui muy feliz porque la cirugía fue un éxito con el implante perfecto, pegó perfecto y se quedó en el pasado. Pero, después de casi cinco años empezaron a parecer otra vez llaguitas y corrí directamente con mi doctor”, explicó mientras muestra el resultado de aquella primera cirugía.

Tras realizarle varios estudios, confirmaron que se trata de un virus que inicia con una verruga que muta a cáncer, por lo que le pidieron realizarse la cirugía en la que nuevamente erradicaron el tejido enfermo, aunque detalla que el tratamiento no termina ahí, pues le espera otros procedimientos.

“Lo recomendado era erradicar toda la verruga de todo lo que estuviera dañado de mi dedo y de ahí se me va a hacer una radiación para matar cualquier molécula que haya quedado. Después se hace una quimioterapia localizada para matar cualquier célula que haya quedado y que no vuelva a repetirse”, explicó.

Finalmente aclaró que no se trató de una amputación, pues solo le retiraron la parte en la que se encuentra la huella dactilar, así como un poco de uña, pero gracias a su cirujano en ese momento le colocaron un injerto con el que le reconstruyeron el dedo.

“Ni me amputaron el dedo, ni nada. Me cortaron, sí, la cuarta parte de la uña, sí me cortaron toda la parte de atrás, ya no tengo la huella digital completa. Ya no tengo toda la parte de atrás, pero como tengo al mejor cirujano del mundo jaló del mismo dedo piel y logró cerrar, entonces le quedó magnifico“, puntualizó para acabar con los rumores.

También te puede interesar:

–Grettell Valdez reapareció bailando en redes sociales tras delicada operación en su dedo pulgar

–Grettell Valdez comparte detalles de su salud tras someterse a cirugía en uno de sus dedos: “Me entubaron y duele”

–Grettell Valdez aclara que no padece cáncer y no le amputarán el dedo, “solo desaparecerá una parte”