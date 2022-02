Gomita revela detalles de la golpiza que le propinó su papá: “Me agarró a patadas”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En octubre de 2021, Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, alzó la voz en contra de la violencia hacia las mujeres, pues ella fue una víctima más a manos de su propio padre, el señor Alfredo Ordaz Barajas, quien la habría golpeado por defender a su mamá.

Y aunque en esos momentos no reveló a detalle el tipo de golpes que recibió, fue durante una reciente entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, en donde compartió detalles del proceso legal que continúa en contra de su padre, y sorprendió al confesar sus recuerdos más dolorosos.

“Me agarró de los hombros y me empezó a darme de cabezazos en la cara, hasta que me tiró al piso y me agarró a patadas y no lo había dicho abiertamente porque me detenía para no lastimar a mi familia”. Aracely Ordaz

Gomita explicó que, aunque Alfredo Ordaz Barajas negó en un principio que la había agredido físicamente, finalmente tuvo que aceptar su culpa cuando se enfrentaron cara a cara ante las autoridades.

“Si él a mí no me hubiera hecho nada, si no me hubiera tocado, si él no hubiera estado detenido no le hubieran puesto la orden de restricción porque después se presentó conmigo en la audiencia y tuvo que aceptarlo. Ahora va a tener que hacer la reparación de daños”, explico

La carismática conductora de televisión, quien actualmente cuenta con 27 años de edad, destacó que ha tenido que acudir a terapias y con diferentes psicólogos desde que cumplió su mayoría de edad, por lo que ahora que tiene la oportunidad de enfrentarlo, decidió poner un alto definitivo con su denuncia.

“Legalmente lo único que pido es que no se vuelva a acercar a mí. Mi mamá también tiene una orden de restricción para que no se le acerque. Lo perdono, pero una tiene un límite“.

Finalmente, aseguró que no le habría gustado llegar a esta situación, pero todo fue ocasionado por su padre y tendrá que aceptar su responsabilidad.

“No le estoy deseando mal, pero es que cada quien tiene lo que se merece y es lo que se ganó“.

