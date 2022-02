David Benavidez responde al rechazo de Canelo Álvarez 

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aún no se define el próximo rival de Canelo Álvarez. El boxeador tapatío sigue barajando sus cartas para volver al ring en 2022. Grandes boxeadores han insistido en la pelea que confrontaría a Saúl Álvarez y David Benavidez. Pero el “Bandera Roja” ha estado relegado entre los candidatos.

Uno de los posibles aspirantes para enfrentar a Canelo Álvarez es Jermall Charlo. Ante esta posibilidad, David Benavidez analizó sus próximos pasos y aseguró que está en condiciones para enfrentar al tapatío o al estadounidense.

“Pienso que la pelea con Charlo será la más difícil que tenga desde hace mucho, pero tampoco me sorprendería si Canelo noquea a Charlo (…) Como dije, estoy en buena posición, quiero pelear con ambos. Si Canelo gana, podría pelear con él; pero si Charlo gana, podría pelear con él. Son dos peleas que quiero, así que no me importa mucho”, reveló el boxeador en una entrevista para FightHype.

A pesar de que ex peleadores como Julio César Chávez vendía el combate entre Benavidez y Canelo, desde el Canelo Team no quisieron asumir la contienda. Ante este rechazo, el “Bandera Roja” intentó explicar las razones por las que no se concreto la pelea.

“No estoy 100% seguro, pero pienso que el único factor que cambia es que es campeón en 160 libras y le dieron la oportunidad primero. Es la única razón por la que creo que le dieron la pelea. Como he dicho, es una buena pelea por los fans y el deporte”, explicó. View this post on Instagram A post shared by Saul Alvarez (@canelo)

También te puede interesar:

· “Son unas excusas de mierda”: el padre de David Benavidez atacó nuevamente a Canelo Álvarez

· “Cállale la boca a la gente”: el padre de David Benavidez retó públicamente a Canelo Álvarez

· “El pueblo mexicano no aceptará a Canelo como un gran campeón”: José Benavidez atacó a Saúl Álvarez