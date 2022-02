En ajustado body neón y medias de red, María León deja al descubierto su retaguardia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante y bailarina profesional María León sea caracterizado por ser una mujer segura de sí misma, que derrocha sensualidad, y es a través de redes sociales que muestra esta faceta sin importarle las críticas para promover un mensaje de empoderamiento femenino y amor propio.

Prueba de esta seguridad es su más reciente publicación, donde la ex vocalista de “Playa Limbo” dejó más que claro por qué es considerada una de las mujeres más sensuales de la industria del entretenimiento en México.

Enfundada en un body color neón que acompañó con unas medias de red, María León cortó la respiración de miles de internautas al dejar al descubierto su retaguardia en una pose sugerente.

Dicha postal fue tomada en lo que parece un estudio de baile, sitio que la intérprete de “Piérdeme el respeto” y “El tiempo de ti” considera su segundo hogar.

No pasó mucho tiempo antes de que miles de internautas recurrieran a la sección de comentarios para llenar de piropos a la cantante:

“Eres lo más woowwww”, “Chica nos dejaste sin oxígeno”, “Se me hace que tú eres de la inquisición pura torturaaaa , la más hermosaaaa” y “Dicen que la perfección no existe, pero yo ya la encontré“, son algunas de las respuestas que obtuvo bajo su publicación. View this post on Instagram A post shared by María León (@sargentoleon)

