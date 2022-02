Tormenta de invierno mortal amenaza con tornados, hielo, nieve y aguanieve a millones

Un sistema de tormentas de invierno mortales azotó Estados Unidos el jueves trayendo amenazas de tornados y arrojando precipitaciones invernales, además de lluvia, sobre varios estados desde el Golfo de México hasta Canadá.

Más de 100 millones de personas, casi un tercio de la población del país, estaban bajo una advertencia o alerta de clima invernal del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) debido a que caía hielo, nieve y aguanieve mientras la tormenta invernal atravesaba el medio oeste hacia el noreste.

La línea recta de este gráfico sirve para tener una idea de la extensión de la tormenta invernal:

To give you an idea of just how wide of an impact this winter storm will have… you can drive in a (relatively) straight line from Crockett County, TX to Aroostook County, ME (on the border of Maine and New Brunswick) and never be out of a Winter Storm Warning! 🌨️❄️ #txwx #sjtwx pic.twitter.com/MFF5ctzfr5 — NWS San Angelo (@NWSSanAngelo) February 2, 2022

Y en el sur, caía una lluvia constante y los residentes de algunos estados estaban en alerta por los fuertes vientos y la posibilidad de tornados.

El paso de la extensa tormenta invernal durante varios días ha causado que bajen las temperaturas en casi todo el país:

A look at surface temperatures across the CONUS right now. MUCH colder for many of you…and this isn't even taking the wind chill into account. pic.twitter.com/tb6zI3i2Hq — National Weather Service (@NWS) February 3, 2022

La tormenta invernal expansiva se desplazará hacia el noreste de Estados Unidos en la noche del viernes con fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada.

The expansive winter storm will shift into the Northeast tonight with heavy snow, sleet, and freezing rain. https://t.co/8rcFys8urs — National Weather Service (@NWS) February 3, 2022

Tornado mortal en Alabama y fuertes lluvias en el sur

Una persona murió y otras ocho resultaron heridas después de que un tornado azotara Alabama el jueves. El director de Manejo de Emergencias del condado de Hale, Russell Weeden, confirmó que tres personas se encuentran en estado crítico y cinco tienen heridas leves.

More damage in Hale County after the tornado. This is another home on Highway 14. You can see pieces of wood and windows in the rubble, along with a couch and other items. @abc3340 @spann #alwx pic.twitter.com/ysCQZUB6lt— Valerie Bell (@vbell_reports) February 3, 2022

Justo antes de las 3 p.m. EST, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que un tornado estaba en el suelo en el condado de Hale. Más tarde informó de varios otros tornados en Alabama.

El centro de predicción meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional tuiteó que partes de Mississippi, Alabama, Georgia, Luisiana, Tennessee, Carolina del Norte y del Sur, Virginia, Kentucky y Virginia Occidental podrían sufrir inundaciones repentinas y condiciones meteorológicas adversas debido a las fuertes lluvias hasta el jueves por la noche. While areas from the Southern Plains to the Northeast are seeing impactful winter weather, farther south widespread rain and thunderstorms could cause instances of flash flooding and severe weather across the Southeast. Here's our Excessive Rainfall Outlook valid through tonight. pic.twitter.com/bBruNcOajn— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) February 3, 2022

Nevadas y heladas en varios estados

La tormenta invernal ya ha dejado 2 pies de nieve en partes de las Montañas Rocosas y entre 12 y 15 pulgadas de nieve en varios estados del Medio Oeste.

A partir del jueves por la tarde, la nieve caía desde el suroeste hasta Nueva Inglaterra, y se esperaban nevadas adicionales hasta el viernes. Ya se habían acumulado más de 20 pulgadas de nieve en el área de Colorado Springs, dijo el servicio meteorológico. Partes de Illinois e Indiana están enterradas bajo un pie de nieve.

También una tormenta de hielo genera condiciones peligrosas desde Arkansas hasta Ohio. Más de media pulgada de acumulación de hielo podría derribar árboles y líneas eléctricas, amenazando el acceso a la energía en grandes áreas.

Se espera que la “tormenta invernal significativa afecte gran parte del centro y el noreste de los EE. UU. hasta el viernes por la noche”, dijo el Centro de Predicción del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. The major winter storm over the Central U.S. is moving into the Northeast. Please see our latest Key Messages for more details. pic.twitter.com/xKQOXKm5QB— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) February 3, 2022

A medida que el sistema de tormentas invernales avanza más hacia el este, dicen los meteorólogos, generará una mezcla gélida de peligros. “El sistema se prolongará con varias rondas de clima invernal que durarán hasta el viernes en partes del centro de los EE. UU. antes de cambiar al interior del noreste”, dijo NWS el miércoles.

Cortes de energía y vuelos cancelados

Según la base de datos nacional PowerOutage.us, más de 278,000 personas quedaron sin electricidad el jueves por la tarde a causa de la gran tormenta invernal que azotó el centro de EE.UU. con fuertes nevadas, hielo y lluvia helada.

El clima también causó más de 5,000 cancelaciones de vuelos y 2,400 retrasos el jueves, informó FlightAware.

Con información de CNN, CBS News y NWS