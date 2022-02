El Partido Republicano declaró que el mortal asalto al Capitolio fue un “discurso legítimo”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 y los eventos que condujeron a que el ataque ocurriera fueron calificados el viernes como un “discurso político legítimo” por el Partido Republicano, destacando el fuerte control que el expresidente Donald Trump mantiene en el partido..

En el asalto al Capitolio por parte de más de 2,000 seguidores de Donald Trump, murieron 5 personas, 140 miembros de las fuerzas del orden sufrieron lesiones, se causaron destrozos al Capitolio para detener la afirmación de la victoria de Joe Biden por parte del Colegio Electoral y se amenazó de muerte a legisladores.

El Partido Republicano también reprendió a dos legisladores del partido porque condenaron el asalto mortal a la sede del Congreso de Estados Unidos y el papel del expresidente Donald J. Trump al difundir las mentiras sobre supuesto fraude electoral que motivaron el ataque.

La declaración de hoy “Es el esfuerzo más contundente del partido hasta el momento para minimizar los disturbios, así como el intento de Donald Trump y sus aliados de invalidar las elecciones de 2020″, según The New York Times.

The Republican Party has officially declared the Jan. 6 attack "legitimate political discourse." It is the party's most forceful effort yet to minimize the riot as well as the attempt by Donald Trump and his allies to invalidate the 2020 election. https://t.co/xxJNTOKAmH pic.twitter.com/k4m8hRfSl1 — The New York Times (@nytimes) February 4, 2022

En una reprimenda extraordinaria, el Comité Nacional Republicano votó el viernes a favor de condenar a los representantes Liz Cheney (R-Wyo.) y Adam Kinzinger (R-Ill.), los dos miembros republicanos de un comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio de Estados Unidos por miles de asaltantes seguidores de Trump.

La resolución de censura fue aprobada abrumadoramente en un voto de voz sin debate ni discusión, y todo el proceso tomó alrededor de un minuto. El partido dijo que el comportamiento de Cheney y Kinzinger “ha sido destructivo para la institución de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el Partido Republicano y nuestra república”.

La resolución acusó a los dos legisladores republicanos de participar en una “persecución de ciudadanos comunes que participaron en un discurso político legítimo dirigida por los demócratas” cuando el comité investiga la insurrección en la que una turba de partidarios de Trump irrumpió en el edificio, hirió a 140 miembros de la policía y destrozó el Capitolio en un intento de detener la afirmación del colegio electoral de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales.

Los representantes Liz Cheney de Wyoming y Adam Kinzinger de Illinois “cruzaron la línea”, dijo la presidenta del RNC, Ronna McDaniel, en una declaración que se sumó a la redacción original del documento de censura.

La RNC, que condenó los “actos de violencia sin sentido” inmediatamente después de la insurrección del 6 de enero, trató más tarde el viernes de aclarar la inclusión del término “discurso político legítimo” en la resolución.

En una declaración posterior de la presidenta Ronna McDaniel, el comité hizo una distinción entre aquellos que no cometieron actos de violencia el 6 de enero y los alborotadores que irrumpieron violentamente en el Capitolio de los Estados Unidos, después que varios medios se refirieran a la declaración.

La presidenta del RNC, Ronna McDaniel se refirió los legisladores republicanos castigados por el RNC diciendo: “Ellos eligieron unirse a Nancy Pelosi en una persecución liderada por los demócratas de ciudadanos comunes que se involucraron en un discurso político legítimo que no tenía nada que ver con la violencia en el Capitolio. Es por eso que los miembros del Comité Nacional Republicano y yo apoyamos abrumadoramente esta resolución”.

Esas palabras finales, “que no tenía nada que ver con la violencia en el Capitolio”, no estaban en la resolución adoptada el viernes.

Luego de la votación de la RNC, Liz Cheney tuiteó un video que mostraba confrontaciones violentas entre los alborotadores y la policía afuera del Capitolio el 6 de enero. “Esto fue el 6 de enero”, escribió la republicana de Wyoming. “Esto no es un ‘discurso político legítimo'”. This was January 6th.

This is not “legitimate political discourse.” pic.twitter.com/lKgbVyVcJr— Rep. Liz Cheney (@RepLizCheney) February 4, 2022

Y el legislador republicano Adam Kinzinger publicó una declaración en Twitter, donde dice que ahora está más dispuesto que nunca a combatir conspiraciones y mentiras. My statement on the RNC censure. I am now even more committed to fighting conspiracies and lies: pic.twitter.com/NzKK2s2kkC— Adam Kinzinger (@AdamKinzinger) February 4, 2022

Cheney y Kinzinger han desempeñado papeles activos en la investigación del comité selecto de la Cámara de Representantes sobre las actividades de Trump antes y durante los disturbios en el Capitolio en enero pasado.

Su estatus como los únicos republicanos en el panel ha provocado el desdén de otros legisladores republicanos y funcionarios del partido que creen que están permitiendo una investigación injusta dirigida por los demócratas del Congreso.