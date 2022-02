¿Se separan? Wanda Nara aclara todo sobre su supuesto divorcio del futbolista Mauro Icardi

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La vida del futbolista Mauro Icardi no solamente gira alrededor de su profesión y los millones de dólares que cobra con el París Saint-Germain (PSG), sino su relación con Wanda Nara, modelo, empresaria y quien además lo representa.

Con ella tiene una familia y dan la imagen de una sólida relación… Hasta finales de 2021, cuando Wanda le descubrió una infidelidad a Mauro. Luego de una extensa novela, ambos se reconciliaron y todo volvió a la normalidad, hasta semanas recientes.

El delantero argentino primero cambió su foto de perfil en la red social Instagram en el que aparecía con su esposa, posteriormente la dejó de seguir y por último borró su perfil. Esto detonó las especulaciones -principalmente en la prensa rosa- de un posible desenlace final: se separaban.

Por su parte Wanda Nara Icardi (con su apellido de casada) no ha dejó de subir publicaciones y una muy especial que no pasó desapercibida: en el gimnasio y sin el anillo de casada.

La aclaración de Wanda Nara sobre su matrimonio con Icardi

Si un aspecto principal tienen las fotografías que Nara cuelga en Instagram es su sensualidad y la exhibición de sus atributos. En la publicación del 3 de febrero no fue la excepción, por lo que los comentarios con ‘piropos’ y propuestas de salida, ante los rumores de su separación, llovieron.

Uno de ellos fue bastante específico y valió la respuesta de la propia dueña de la cuenta. El hombre la invitaba a salir a cenar ahora que estaba divorciada y el rotundo no y explicación de Wanda fue muy claro: “No dejé a Icardi. Igual podría invitarte y pagar yo, pero estoy felizmente casada”.

“No dejé a Icardi. Igual podría invitarte y pagar yo, pero estoy felizmente casada. Por eso, no. Pero mi Instagram está repleto de chicas divinas y en busca” Wanda Nara

No solamente en esa publicación ha dejado la modelo en claro que no se va a divorciar de Mauro, también en una anterior con fotos viejas respondió varios comentarios. View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_nara)

Así que parece que tendremos más episodios y para rato de la serie Wanda-Mauro, por lo pronto que el delantero mejore sus números con el PSG, con el que no ha cuajado el mejor rendimiento esta temporada.

