Allisson Lozz no quiere recordar su pasado como actriz y confiesa: “Viví cosas fuertes”

Allisson Lozz se alejó de la actuación en 2009 cuando finalizó su último protagónico en la telenovela ‘En Nombre del Amor’, y aunque muchos aseguraron que era solo por un tiempo y que algún día regresaría, ella está convencida de que fue la mejor decisión que pudo haber tomado, por lo que ha sido contundente en confirmar que no le interesa pertenecer más a este medio y tiene una poderosa razón que recientemente reveló a través de sus redes sociales.

“Ya no me pregunten, no me gusta ni recordar, ni nada de eso“, suplicó a sus fanáticos.

A pesar de su insistencia en no hablar más del tema, continuamente es cuestionada a través de sus redes sociales que la obligan a recordar su pasado, por lo que en una reciente dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, pidió nuevamente a sus seguidores ya no hacerle este tipo de preguntas.

Entre sus confesiones, aseguró que tiene su perfil social con la intensión de “ser una persona normal”, y que las utiliza como negocio, por lo que insistió en que no le sigan recordando su pasado.

“Por fis, me lastiman, me recuerdan cosas que no fueron buenos momentos“, agregó.

Es por ello que la ex estrella de televisión compartió la poderosa razón que tiene para hacer dicha solicitud y es que le recuerdan situaciones que la lastiman.

“Cosas de novelas yo ya no respondo porque no solamente no las extraño, sino que me lastima recordar muchas de esas situaciones donde yo viví cosas fuertes”. Allisson Lozz

También pidió ponerse en su lugar y no seguir tocando este tema en las redes sociales que actualmente utiliza para promocionar su trabajo como consultora de belleza.

“Recuerden la situación más triste que les haya pasado e imagínense que hay cientos o miles de personas que se los están recordando continuamente, entonces por fis… ¡ya no!“, añadió.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de haber sufrido abusos de tipo sexual, reveló que no fue así, pero hay situaciones que la ponen triste.

“No para nada, pero no se necesita ese tipo de abuso, y muchos lo sabrán, para ponerte triste cuando recuerdas cosas“, destacó en la sesión de preguntas y respuestas que fue retomada por el Instagram de Univision Famosos. View this post on Instagram A post shared by Univision Famosos (@univisionfamosos)

