Allisson Lozz revela si es verdad que Altair Jarabo la buscó tras rumores de que podría quedar ciega

A pesar de haber tomado la decisión de alejarse del mundo del espectáculo y su carrera como actriz hace varios años para dedicarse por completo a su familia y cumplir otros sueños profesionales, Allisson Lozz sigue dando de qué hablar, y es que, luego de haber compartido con sus seguidores de redes sociales que corría el riesgo de quedar completamente ciega debido a una enfermedad en la retina que le detectaron a los 18 años, Altair Jarabo demostró su preocupación asegurando que la buscaría para conocer más detalles sobre su estado de salud. Sin embargo, la protagonista de ‘Al Diablo Con Los Guapos’ desmintió la versión de su compañera de telenovelas, asegurando que hasta el momento no la ha buscado.

Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de las historias de su perfil de Instagram, en donde la exestrella de televisión respondió a quien le preguntó si era verdad que se va a quedar ciega y que Altair Jarabo la está buscando.

Ante las dudas que generó dicha versión, Allisson Gutiérrez, nombre que ocupa actualmente, compartió un video en el que respondió que nada de eso es cierto, pues la actriz con la que compartió créditos en la telenovela ‘En Nombre del Amor’ todavía no se ha puesto en contacto con ella.

“Altair no me ha contactado, me imagino que se asustó cuando le dijeron eso, pero no, estoy muy bien y muy emocionada por mi futura cirugía (que ya no urge)”. Allisson Lozz

Y en cuanto a la enfermedad que padece, aseguró que por fortuna el diagnóstico ya cambió ya que gracias a los avances en la tecnología los médicos le han dado grandes esperanzas y próximamente se someterá a una cirugía con la que espera acaben sus problemas de la vista.

“No, no me voy a quedar ciega. Eso me dijeron cuando tenía 18 años, pero ya la tecnología ha avanzado así que estoy súper contenta“, escribió la famosa sobre la grabación de unos cuantos segundos.

