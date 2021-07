Allisson Lozz confiesa que le hicieron importante propuesta económica para regresar a la televisión

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A 11 años de haberse retirado de la actuación, Allisson Lozz sorprendió al revelar que recibió una jugosa propuesta económica para regresar a la televisión, misma que tuvo que rechazar porque ahora tiene nuevas prioridades.

La joven actriz que es recordada por su participación en telenovelas como ‘Rebelde’, ‘Al diablo con los guapos’ y su última aparición dentro de ‘En nombre del amor’, se mantiene muy activa en las redes sociales, específicamente en su cuenta de Instagram, en donde comparte consejos de belleza y se desempeña como promotora de una reconocida marca de cosméticos, pero también se da tiempo de platicar con sus seguidores y recordar su paso por la televisión.

Y fue precisamente en una de sus más recientes transmisiones en vivo con sus seguidores de Instagram, en donde la exestrella de televisión reveló que en alguna ocasión le ofrecieron volver a la actuación, pero debido a sus nuevas prioridades decidió alejarse definitivamente del medio.

La emprendedora de 28 años fue cuestionada por una de sus fanáticas qué haría si le ofrecieran cuatro veces lo que gana en un mes por hacer una novela, a lo que ella respondió de forma tajante que ya pasó y rechazó la oferta.

“Me ofrecieron y más que eso, pero no, nunca jamás de los jamases, ni por el dinero más grande del mundo sacrificaría mi tiempo, mi salud, el tiempo que le doy a mi Dios”.

Y está consciente de que, aunque en su actual trabajo como directora de una marca de cosméticos no recibe tanto dinero, por el momento, prefiere pasar tiempo de calidad con sus dos hijas y su esposo: “Ningún dinero podría comprar el hecho de que yo pudiera educar a mis hijas, de que las pueda criar, de que estén conmigo. Tal vez no gano lo que me han ofrecido allá, pero es un trabajo que me da libertad de tiempo, entonces no“.

Y destacó que no se ha olvidado del todo de sus dotes artísticos, pues aunque no actúa frente a las cámaras de televisión, sí lo hace rodeada de su familia.

“No volveré a actuar, volveré a actuar cuando haga mis panchos acá con mi familia, pero en la televisión jamás“, advirtió.

