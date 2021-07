Novia de Vicente Fernández Jr. es acusada de secuestro y asesinato, pero ella se defiende

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mariana González Padilla, quien es conocida por ser novia de Vicente Fernández Jr. y ha sido llamada la “Kim Kardashian mexicana” expresó su molestia ante las graves acusaciones hechas hace unos días por la revista TVNotas, en donde aseguraron que es sospechosa del secuestro y asesinato de uno de sus exnovios.

De acuerdo con la publicación mexicana, Lilia Yolanda Arriola Pérez aseguró que la novia de Vicente Fernández Jr. está involucrada en el secuestro que le costó la vida a su hermano en el año 2016 y en donde cobraron $10 millones de dólares como rescate; lo que despertó sus sospechas fue que al poco tiempo la modelo comenzó a construir su residencia y se fue de viaje a Dubái por dos meses.

Pero sin duda lo que llamó la atención fue que Yolanda mandó mensajes a la familia del cantante, en donde advirtió que el hijo del “Charro de Huentitán” podría ser la próxima víctima de Mariana, a quien también acusó de ser una “cazafortunas”.

“Don Vicente Fernández adorado, que es un guerrero y ha levantado muchas batallas, que aleje a su hijo, si no quieren sufrir la pérdida de un primogénito; prendan sus focos rojos y se den cuenta de la clase de persona que es Mariana. Me atrevo a verlos de frente para decírselos, quiero que conozcan a esta mujer, la justicia nos dará la razón, si estoy equivocada o no. Quien secuestra una vez, lo hace mil veces más; esta mujer es de cuidado“, se lee en la publicación semanal.

Mariana González se defiende de las acusaciones

Tras la serie de señalamientos, la influencer originaria de Tepatitlán, Jalisco, alzó la voz para defenderse, asegurando que emparedará acciones legales y que “todo se va a solucionar, pero directamente en los juzgados“.

En cuanto a la mujer que hizo las acusaciones, Mariana respondió que esta situación le molesta porque que nada de lo que dijo es verdad y solo está buscando fama:

“Esa no es mi cuñada, todo eso es una mentira y se va a arreglar en los juzgados. En realidad es gente que quiere cinco minutos de fama o cinco pesos que ahorita no tiene para comer. Me molesta porque así se quiere colgar mucha gente. Están acabando con mi prestigio y el de mi familia“, explicó ante las cámaras del programa Despierta América, quienes la cuestionaron durante su más reciente visita a Las Vegas.

