Vanessa Guzmán responde a quienes la llaman conflictiva y les dice: “Soy una dama”

Luego de que Cynthia Klitbo asegurara que Vanessa Guzmán había sido una mala persona cuando trabajaron juntas en Televisa, versión que fue confirmada por otros actores como Violeta Isfel y Julissa, además del actor René Strickler, quien hace unos meses reveló que fue muy complicado trabajar con ella; la actriz aseguró que ella también podría sacar a relucir algunas verdades, pero no lo hace por educación.

Ante la polémica generada, la originaria de Chihuahua, México, decidió romper el silencio durante una entrevista para el programa ‘Ventaneando’, en donde se defendió de las crueles acusaciones asegurando que si se lo propone ella también podría dar mucho de qué hablar.

“Todos tenemos un pie izquierdo, un pie derecho, un día bueno, un día malo, entonces por qué juzgar de esa manera cuando a todos nos pasaba. Soy de las personas que mejor optó por quedarme callada porque si yo abriera la boca tendría muchas cosas para decir“, explicó.

A pesar de que podría dar réplica a sus compañeros de actuación, aseguró que prefiere recurrir a su educación y no hacer cosas que pudiera avergonzar a su familia.

“Prefiero no hacerlo (responder) por educación, porque soy una dama, y como siempre lo he dicho nunca voy a hacer algo de lo que mis hijos se puedan sentir avergonzados”. Vanessa Guzmán

En otros temas, la ex reina de belleza se mostró feliz por el nacimiento de su primera nieta, a quien no ha visto desde las pasadas fiestas decembrinas, cuando viajó para para pasar Navidad con ella.

“Está divina, la extraño, lamento no tenerla cerca, otra faceta más en mi vida, así que un motivo más para poderme seguir realizando. ¿Cuándo me preguntaban cómo te ves en 20 años? Imagínate con una nieta de 20 años, así me veo, literal“, dijo emocionada.

Asimismo, compartió que ya se prepara para su próxima competencia de fisicoculturismo, la cual se celebrará el próximo 2 de abril en Orlando, Florida, esto sin dejar de lado su carrera como actriz, a la que podría regresar muy pronto.

“Hay castings por realizar que tengo por ahí, unos cuantos por hacer, entonces seguimos trabajando eso. Más bien va a ser compaginar en algún momento algún proyecto con las competencias, eso sí será una decisión muy difícil porque ambas te requieren 24/7, y no se pueden combinar, vamos a ver qué sucede”, dijo. View this post on Instagram A post shared by Ventaneando (@ventaneandouno)

