Carlos Rivera destapa la razón por la que no ha vuelto a las telenovelas

En medio del éxito que ha cosechado por su trayectoria como cantante, Carlos Rivera ha dado a conocer la causa por la que ha decidido mantenerse alejado del mundo de la actuación en cine y televisión. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

En entrevista con el programa “Hoy”, el actor de teatro musical se sinceró sobre las expectativas que tiene de su carrera como actor, asegurando que si bien no le faltan ofertas por parte de productores, aún no ha habido un proyecto que “lo cautive”.

“Lo que ha pasado con proyectos, tanto de televisión como de cine, ha sido que no ha llegado un proyecto así, que me entusiasme y que me emocione“, contó Carlos Rivera para las cámaras del programa matutino.

Al respecto, profundizó diciendo que un proyecto en televisión o cine es muy demandante, por lo que se someterá a esa presión solo cuando encuentre una historia que merezca la pena.

“Tú imagínate levantarte desde temprano, yo ya hice una novela, son unas friegas duras. Entonces, yo no me quiero levantar temprano a hacer algo que no me gusta, a hacer un papel que no me gusta o una telenovela que no me gusta, y lo mismo una película”, añadió.

Asimismo, Carlos Rivera destacó que sigue en busca del proyecto “perfecto” para hacer su gran regreso a las pantallas: “Siempre he tratado hacer proyectos y elegirlos con muchísimo cuidado. Por ahora no ha llegado nada que yo diga: ‘Sí, paremos y hagámoslo'”, finalizó. View this post on Instagram A post shared by Carlos Rivera (@_carlosrivera)

Dichas declaraciones surgen a solo unas semanas de que el cantante de 35 años hiciera público su deseo de convertirse en padre junto a su novia Cynthia Rodríguez, hecho que explicaría su negativa a dedicar mucho tiempo a un compromiso que lo “distraiga” de su objetivo.

