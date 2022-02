‘MasterChef Latinos’: Chef Adrián Herrera deja sus gustos a un lado para ser un crítico objetivo

Exclusiva

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las cosas se ponen calientes en Estrella TV con el estreno de “MasterChef Latinos” el 10 de febrero a las 8pm/7c. El programa culinario enfrentará a participantes en cada episodio hasta coronar al gran ganador de la temporada.

Y para encontrar al mejor chef, se necesita de un grupo de expertos jueces y esta cocina tiene a tres estrellas, que en esta ocasión son: Chef Claudia Sandoval, Chef Adrián Herrera y Chef Benito Molina.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Ante el gran estreno de la competencia, pudimos hablar con el Chef Herrera para que nos contara de su experiencia haciendo el show. El chef conoce el formato del programa perfectamente ya que ha sido juez en la versión mexicana por varias temporadas. En esta edición, los participantes no solo son de México, si no que hay participantes de toda Latinoamérica.

“La cocina está conformada por una serie de códigos que implican aromas, texturas, técnicas de cocción, ingredientes, colores, formas de presentar… es algo muy complejo”, explicó el Chef Herrera. “Cada cocinero trae un código distinto. Por supuesto, es un código que comparte similitudes con todos por que somos Latinoamericanos, sin embargo, esto hace más rica la experiencia”.

Ser juez de “MasterChef Latinos”, le ha traído al Chef Herrera varias sorpresas ya que hay algunos platillos que han presentado los concursantes eran nuevos para él.

“Hay platillos que yo no conocía, hubo otros de los que había escuchado pero no los había probado”, dijo. “Yo vivo en Monterrey, México, y no es cosmopolita y no hay gente de todo el mundo aquí. Es un tema de muchas sorpresas para nosotros como jueces”.

Chef Adrián Herrera, Chef Claudia Sandoval y Chef Benito Molina de ‘MasterChef Latinos’. / Foto: Estrella TV

A pesar de que hay algunos sabores que no son de su gusto personal, esto no le resta a la calificación que le podría dar a los participantes.

“Hay una cosa muy elemental aquí y hay dos tipos de cocinas en el mundo: la que se hace bien y la que no”, dijo entre risas el chef. “No es la que me guste o la que no me guste. Hay platillos que a mi no me pueden gustar pero si está bien ejecutado, eso es lo que yo voy a evaluar. Quiere decir que tengan un equilibrio, que estén las cocciones de las proteínas y los vegetales en el punto que deben de estar. Sí hay elementos objetivos para criticar un platillo, no es cuestión de gustos”.

El Chef Herrera también adelantó que durante la temporada habrá retos de campo en donde veremos a los participantes en distintas zonas afuera de la cocina de “MasterChef Latinos”. Y finalmente, invita a que no se pierdan el show porque la audiencia podrá aprender mucho junto con los concursantes.

“Primero porque está divertidísimo”, dijo sobre la razón para ver el show en Estrella TV. “Segundo porque van a aprender. Tercero porque se van a identificar con muchos de los personajes que están ahí. Van a decir, ‘Oye, ese platillo a mi me lo servían, yo crecí con esta cocina’. Y va a ver una gran identificación en la tele”.

Seguir leyendo

• Estrella TV le quita ‘MasterChef’ a Telemundo y lo confirma en su Upfront 2021-2022

• Aracely Arámbula anuncia su salida de ‘MasterChef Telemundo’

• Así se siente Claudia Sandoval como la nueva MasterChef de América