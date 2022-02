Santiago Solari aferrado a su contrato: el precio que deberá pagar las Águilas del América para despedir al argentino 

La situación en “El Nido” es complicada. Santiago Solari pasa por una de sus peores rachas al mando de las Águilas del América. La ausencia de resultados ya colocan a una larga lista de entrenadores para sustituirlo, pero el cambio de mandamás requiere una gran inversión de dinero.

La última derrota del conjunto azulcrema contra San Luis agravó la situación del América. Un doloroso revés de local 2-3 mandó al equipo de Solari a la decimosexta posición de la Liga MX. La desesperación se adueñó de los aficionados del club y los murmullos comenzaron a sonar en las redes sociales pidiendo la salida del estratega argentino. Club America went from being a pragmatic, disciplined, dynamic, efficient, and predictable team to just being predictable.



This might be the one for Santiago Solari. #FueraSolari trending in 3..2..1— herculez gomez (@herculezg) February 6, 2022

El costoso precio para despedir a Santiago Solari

El “Indiecito” firmó un contrato por dos años con las Águilas del América. El vínculo del argentino finaliza en junio de 2022. Según los reportes de W Radio, recopilados por Fútbol Total MX, Santiago Solari percibe $2 millones de dólares al año. En caso de que la directiva decida acabar con su contrato, el conjunto mexicano deberá pagarle $2.8 millones de dólares al ex entrenador del Madrid. ¿Crisis en @ClubAmerica? 🧐



El proyecto de Santiago Solari pierde potencia 🥴 pic.twitter.com/4tirVAryOm— Antonio Nelli (@Antonio_Nelli) February 6, 2022

Este sería solo el primer gasto. El siguiente paso radica en contratar a un nuevo entrenador con todo lo que eso representa y más al tomar en cuenta que iría a un equipo histórico y de tradición, un reto que barato no costará.

