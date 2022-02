Sin sostén y con la bata abierta, Karol G informa que tendrá un nuevo cuerpo este verano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Karol G ha hecho explotar las redes sociales con su más reciente video de TikTok, en el que aparece luciendo muy sexy (con la bata abierta y dejando ver que no llevaba sostén) para informar a sus fans que se pondrá a dieta y hará mucho ejercicio: “Me iba a comer ese postre pero no, no me lo voy a comer, porque ese cuerpo de verano ni lo vamos a ver ni nos lo van a mostrar; lo vamos a tener y nos lo van a aplaudir”. Hasta el momento el clip ya supera los 16 millones de reproducciones.

A través de sus historias de Instagram la colombiana escribió un largo mensaje en el que informa a sus fans acerca de sus propósitos para los próximos meses: “Después de 2 semanas de darme mis gusticos, de comer cero saludable y no pisar el gym ni para saludar aquí estoy otra vez!!! Por fin me motivé, no por nadie, no por el sistema ni los estándares de belleza…Lo hago por fortalecer mi disciplina, mi compromiso por amor propio, por cómo quiero verme, y por supuesto, por mi salud”.

En el plano musical, todo está listo para el estreno de “Mami”, el nuevo sencillo de Karol G, que interpreta a dueto con Becky G. El productor Ovy On The Drums (cuyo verdadero nombre es Daniel Oviedo) compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece con las dos bellas cantantes de género urbano. View this post on Instagram A post shared by OVY (@ovyonthedrums)

