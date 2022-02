Los Angeles Rams se coronan campeones del Super Bowl 23-20 ante Cincinnati Bengals

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Matthew Stafford fue adquirido por los Rams esta temporada con una sola misión: llevar al equipo al Super Bowl LVI y ganarlo. Un año después del rimbombante canje que lo trajo a Los Ángeles, el veterano quarterback puede decir misión cumplida.

Así contamos el Super Bowl EN VIVO

Stafford condujo una serie ofensiva de 15 jugadas y 79 yardas, coronada con un pase de touchdown de una yarda a Cooper Kupp con 1:25 en el reloj, para darle a los Rams la victoria por 23-20 sobre los Bengals de Cincinnati y con ella el segundo título de Super Bowl de su historia, y a la ciudad de Los Ángeles su primer campeonato de la NFL en 38 años.

Considerados como seguras víctimas en este Super Bowl por jugar en el SoFi Stadium, casa de los Rams, además de la mayor experiencia y calidad del roster de los angelinos, los Bengals exigieron lo mejor de los ‘Carneros’ hasta e último segundo.

El final del partido fue un digno epílogo para la temporada de los Rams. Primero, Stafford conectó su segundo pase de touchdown del encuentro con Kupp, ganador de la 'triple corona' como receptor y Jugador Ofensivo del Año.



HE DOES IT AGAIN. #RamsHouse



📺: #SBLVI on NBC

📱: https://t.co/K02y40b5Nu pic.twitter.com/02QlsZmirX— NFL (@NFL) February 14, 2022