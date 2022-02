Video: Raúl Jiménez brilla con golazo de volea a tres dedos en el triunfo del Wolverhampton sobre el Tottenham

Con el pasar de los meses, el nivel de Raúl Jiménez sigue en ascenso, acercándose cada vez más a lo que nos acosrtumbró previo a su lesión de cráneo. El Bombero mexicano fue determinante en el triunfo del Wolverhampton Wanderers sobre el Tottenham Hotspur (0-2), tras marcar un maravilloso gol del volea.

El delantero estelar de El Tri demostró lo peligroso que es en el área al minuto 6′, cuando aprovechó un rebote dado por Hugo Lloris para mandarla al fondo de la red.

Con el botín derecho, pegándole a tres dedos para que el balón viaje en la dirección contraria y sin dejar caer el balón al césped, Jiménez batió al arquero francés con un remate maravilloso.

Fue el cuarto gol de Jiménez al Tottenham en su carrera. Es su víctima favorita detrás del Santos Laguna, el Southampton y el Everton, equipos a los que ha batido cinco veces.

Raúl ha marcado en cada una de sus visitas al equipo que hoy dirige Antonio Conte. Es el verdugo del Tottenham.