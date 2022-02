“Es un equipo limitado”: ex jugador de Chivas de Guadalajara subestima la calidad del “Rebaño Sagrado”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde hace unos años Chivas de Guadalajara dejó de ser un serio animador en la Liga MX. El conjunto dirigido por Marcelo Michel Leaño no es considerado uno de los favoritos para conquistar el fútbol mexicano. La carencia de fichajes ha convertido al “Rebaño Sagrado” en un equipo terrenal. Así lo sentenció el ex futbolista Claudio Suárez.

“Actualmente están pagando consecuencias de malas decisiones de tiempo atrás, ahora todo mundo quiere que gane, goleé y guste, pero yo veo un equipo limitado. No lo veo como un gran equipo”, sentenció “El Emperador” en una entrevista con Mediotiempo.

Alexis Vega el único distinto en Chivas

Uno de los jugadores que ha generado mayor polémica en la institución ha sido Alexis Vega. El talentoso futbolista de 24 años de edad pone en duda su renovación con el club y una salida a Europa parece inminente. Sin duda alguna este sería un duro golpe para el “Rebaño Sagrado”, pues Claudio Suárez considera que Vega es una pieza diferente dentro del club.

“Sí tiene buenos jugadores, no quiere decir que son malos, pero no son como en alguna época que me tocó que estábamos tres o cuatro en la selección mexicana (…) Hoy en día Alexis Vega es el único después de que se va Uriel Antuna, no sé por qué, pero a mí en lo particular Antuna me gusta; en general creo que tendrían que mantener una base importante, como la que tuvieron en 2017 con Matías Almeyda”, sentenció.

Claudio Suárez critica las malas decisiones del Guadalajara

El conjunto mexicano ha tenido que ver cómo pierde piezas importantes del club. A pesar de que Chivas cuenta con una buena camada de jugadores, Suárez cuestiona las ventas de algunos de ellos y extraña aquellas generaciones de oro del histórico conjunto mexicano.

“Si tú empiezas a analizar a todos los jugadores que salieron, son jugadores de selección, pero ¿por qué no los retuviste?, los dejaste ir, y terminas gastando más y no están los resultados (…) En el 2006 Chivas era la base de selección con Maza, Salcido, Venado, Omar Bravo, tenía cinco o seis seleccionados. Ahorita Olivas, Sepúlveda, Gudiño todavía no son una realidad, les cuesta trabajo”, explicó. we peaked in 2006 and no other chivas team will ever be like it pic.twitter.com/QZwDWTJsf4— ed (@Enriquez8Edgar) March 15, 2021

