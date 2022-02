Farruko predica el Evangelio en concierto y algunos abandonan el recinto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las redes sociales y el mundo del género urbano andan conmocionados, pues el cantante Farruko dejó de cantar y comenzó a predicar el Evangelio durante un concierto dejando claro que se ha entregado a la religión. Algunos de los asistentes abandonaron el recinto del FTX Arena de Miami. Incluso alegaron que llegaron a pagar mucho dinero para ver: “A un pastor”. Además, el reguetonero no quiso cantar la canción “Pepas” y dijo: “Dios está bregando conmigo” al tiempo que pedía perdón por las letras de algunas de sus cancione incluyendo esta.

Video: Expansión Musical TV.

“250 dólares para ir a misa del pastor Farruko” y “Lo único bueno de este concierto de Farruko fue que no tengo que ir a la iglesia el domingo”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en las redes sociales donde le criticaban a Farruko el haber predicado en medio de un concierto de reguetón. “No importa lo que pase en tu vida, Dios te ama”, dijo el reguetonero en medio del espectáculo donde interrumpió la cantada para predicar. De esta manera, Farruko confirma que se ha convertido a la religión.

Todo esto sucede después que vivió un momento de tensión al quedarse accidentado en el medio casi de la nada. De pronto, Farruko dice que le invadió mucho miedo de que reconocieran que era el famosos cantante y quisieran llevarle o hacerle daño. De pronto, un hombre se detuvo, le llenó el tanque de gasolina. El reguetonero asegura que no le dio chance de averiguar quién era, solo se dio la media la vuelta y rió. De pronto, Farruko supo que se trataba de algo más: “…Dios mío, en serio, de verdad que tú existes, papá, cuidas a los tuyos”, aseguró en un video que publicó. View this post on Instagram A post shared by ⛽️167💽🏁🔜 (@farruko)

Desde entonces, Farruko dice haber visto pruebas de Dios y su existencia alrededor, a través de las personas buenas como el señor que lo ayudó. En entrevista con el diario Primera Hora de Puerto Rico, Farruko aseguró que no se siente orgulloso de algunas de sus conductas para alcanzar la fama y pidió perdón por ello. Por esta razón, Farruko no cantó “Pepas”, un tema que habla sobre las drogas y sobre cómo pasarla bien. Motivo por el cual, ahora en su nueva etapa, Farruko no quiere cantar más esas letras. Nosotros les dejamos “Pepas” aquí abajo para que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones.

