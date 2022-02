¿Tierras hostiles para los mexicanos? Orbelín  Pineda apartado en España

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

LaLiga de España es uno de los mejores torneos del fútbol de Europa. Futbolistas como Andrés Guardado, Héctor Herrera y Néstor Araujo se han podido establecer en el balompié español. Pero esta no ha sido la misma suerte para jóvenes mexicanos como Diego Lainez, José Juan Macías y ahora Orbelín Pineda, ex Cruz Azul que está en el congelador del Celta de Vigo.

Orbelín Pineda se marchó de la Liga MX luego de haber cumplido su contrato con “La Máquina”. El futbolista mexicano llegó libre al Celta de Vigo bajo un sueño cumplido de poder dar el salto al fútbol de Europa. Sin embargo, no todo ha ido de la mejor forma.

El futbolista azteca pasó de ser una pieza de renombre dentro del fútbol mexicano a estar prácticamente “borrado” en España. El entrenador Eduardo “Chacho” Coudet lo ha convocado en cuatro oportunidades, pero en ninguna de ellas Pineda ha podido debutar con el club.

Los medios de España comienzan a ventilar que el traspaso del mexicano puede ser parte de un conflicto de intereses. Los reportes indican que Orbelín no fue un jugador pedido por el entrenador, bajo este factor recae la razón de su inutilidad. Luego de un mes en suelo europeo, la pasantía del mexicano se ha reducido a entrenar y calentar, pero sin recibir al menos una oportunidad.

Un karma para los jóvenes mexicanos

Los jóvenes futbolistas aztecas no tienen buenos antecedentes. Entre los más cercanos están Diego Lainez y José Juan Macías. El primero vivió una muy buena primera temporada, pero ahora no tiene lugar en el Real Betis; el segundo tuvo que agarrar sus maletas y devolverse al fútbol mexicano, incluso antes de que se cumpliera el pacto estipulado. View this post on Instagram A post shared by José Juan Macias (@jjmacias9)

