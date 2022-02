“Chicharito” Hernández te enseña a redactar el e-mail “ideal” para poder ausentarte del trabajo y disfrutar de la Champions League

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La Champions League regresó, y con ella la angustia de muchos trabajadores de oficina, quienes no saben qué hacer para ver el partido y que no se note su ausencia en sus labores; por ello, Javier “Chicharito” Hernández explicó cuál puede ser la solución.

“La Champions League está de regreso y tú y yo sabemos lo que eso significa. Un ojo en la computadora y otro en el partido. Seamos honesto, no puedes disfrutar de un partido si estás trabajando. Así que estamos aquí para ayudarte. Escribiré algunos permisos por correo para salir de la oficina para que los utilices en el trabajo“, explicó el exjugador de la Selección Mexicana en un video, mismo donde dio el primer ejemplo:

“Qué tal. No estaré disponible por los próximos 90 minutos. Ahora mismo no puedo enfocarme en otra cosa que no sea la Champions League. No me malentienda, su mensaje es importante para mi, pero debo asegurarme que mi equipo gane. Espero me entienda. Ante todo, estamos en el mismo equipo ¡Vamos equipo!”, indicó en su cuenta de Instagram el delantero del Los Angeles Galaxy, quien cree que este es el mail ideal para “solicitar” permiso para ir a ver la Champions League.

Si deseas aplicar el consejo de “Chicharito”, podrías hacerlo esta misma tarde para disfrutar los encuentros entre Red Bull Salzburg vs. Bayern Múnich, así como el Inter de Milán vs. Liverpool.

También puede interesarte:

Acusan a Javier Hernández de ser un padre ausente

Javier Hernández se deja ver en Miami con su nueva pareja

Escandalosa goleada del Manchester City al Sporting de Lisboa en Champions League