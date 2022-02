¿Conflicto terminado? Marco Antonio Barrera se disculpó con Julio César Chávez públicamente 

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Marco Antonio Barrera fue víctimas de sus palabras luego de que una opinión muy personal fuese malinterpretada. “El Barreta” cuestionó que no considerarán a Canelo cómo un ídolo a diferencia de Julio César Chávez. El ex boxeador mexicano explicó que esto se produce por la mala imagen del “Gran Campeón Mexicano” que genera atracción por los espectadores. Su opinión generó mucho revuelo en las redes sociales.

Las críticas del Barrera habrían llegado a oídos de Julio César Chávez. Esto generó que el propio “César del Boxeo” contara un tweet para referirse al tema. La respuesta de Chávez avivó las llamas del presunto conflicto entre ambos.

Mucho pendejo piensa que la gente me quiere o idolatra por drogadicto pero estan pendejos, me quieren por las peleas por la emoción que generaba. Pero gracias a dios ganamos las batallas..Aparte guapo y simpático #Utaaaa— Julio César Chávez (@Jcchavez115) February 15, 2022

Barrera se disculpó de Julio César Chávez

Al igual que ocurrió con Jorge “El Travieso” Arce, Marco Antonio Barrera se disculpó de sus declaraciones. Sin embargo, “El Barrera” no tardó mucho en recular y utilizó su cuenta de Twitter para apaciguar las aguas y aclarar el malentendido. Para mí, @Jcchavez115 ha sido el mejor y siempre sera el mejor. Mí punto de vista y lo que quise decir es que es un fuera de serie y bendecido. Ya que si hubiera sido más disciplinado, hubiera llegado aún más lejos de lo que llegó. Una disculpa a Julio si no me supe expresar bien— Marco A Barrera Tapi (@barreratapia) February 15, 2022

No pasó mucho tiempo para que el “César del Boxeo” respondiera la aclaración de su compatriota. Julio César Chávez explicó que su tweet no iba dirigido hacia Barrera y con un saludo fraternal zanjó el supuesto conflicto que se habría generado a través de las redes sociales. No tienes de que disculparte mi querido amigo marco antonio barrera sabes que te quiero y estimo, lo que puse no fue por ti, si no por otro comentario….te mando un fierte abrazo.— Julio César Chávez (@Jcchavez115) February 16, 2022

