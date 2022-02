Madre de Issabela Camil rompe el silencio y envía contundente mensaje a Luis Miguel

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La vida de Luis Miguel no deja de estar en medio de la polémica, y esta vez la familia Camil decidió romper el silencio después de que el “Sol de México” sostuviera una relación bastante cercana en la década de los 80, tanto que el cantante sostuvo una relación amorosa con Issabela, la hija de Jaime y Tony Starr.

Ahora, la viuda de Jaime Camil Garza aprovechó la prensa para mandarle un mensaje a “Micky” después de poco más de un año del deceso del empresario.

Durante la comparecencia ante los medios de comunicación, la viuda de Camil fue cuestionada sobre el intérprete de “La chica del bikini azul” y si ya les había dado el pésame después del deceso de Jaime en diciembre 2020. La mamá de Issabela confirmó que no se han comunicado.

“No he hablado con él, pero ojalá que cuando él se desocupara, ojalá que nos reunamos a platicar de los años que hemos pasado juntos”, comenzó con el tema Starr para después hablar sobre cómo está la relación hoy en día y si llegase a tener algún tipo de rencor por la indiferencia que mostró.

A pesar de no recibir un mensaje, una llamada o algún tipo de detalle en el funeral de Jaime. Inclusive después de un año del fallecimiento de su esposo, Tony confirmó que no tiene, ya que así es la vida y no se puede andar culpando o juzgando a la gente por pensar que es lo correcto y que no es lo que está bien hecho en algunas ocasiones.

“Claro que no, la vida es lo que es, no se puede culpar, no se puede juzgar, cada quien hace lo que es correcto para ellos, y hay que dejarlo fluir, si no pasas todo tu tiempo en la negatividad”, explicó la mamá de Issabela, después de que la actual esposa de Sergio Mayer, tuviera un tórrido romance con el intérprete de “La Incondicional”, pues fue una de las relaciones más estables que tuvo el cantante y la cual se llegó a decir que podría llegar al altar.

Después de hablar del tema de Luis Miguel, Starr no dudó en llenar de elogios a Jaime Camil, quien actualmente se encuentra interpretando a Vicente Fernández en la bioserie del ‘Charro de Huentián”. “¡Qué difícil!, ¡qué papel está haciendo!, ¡me impresiona!”.

