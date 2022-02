Erik Rubín destapa si Andrea Legarreta le ha hecho una escena de celos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad, el ex Timbiriche Erik Rubín habló sobre los secretos que han logrado que su matrimonio con la conductora Andrea Legarreta sea estable, haciendo énfasis en los celos de pareja. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Durante su reciente aparición en el programa “Netas Divinas”, el intérprete de ‘No para de llover’ se sinceró sobre su lado más romántico y confesó que él no le da tanta importancia al 14 de febrero.

“Yo no soy muy fan de las fechas puntuales, todo el año es del amor, aprovecharlo todo el año. De la mercadotecnia no soy muy fan, pero por qué no un detallito”, explicó ante las cámaras del programa transmitido por Unicable.

Inmediatamente, Erik Rubín abordó el tema de sus amistades en el medio artístico y si esto alguna vez ha provocado “riñas” entre él y su esposa, Andrea Legarreta. Al respecto indicó que si bien “yo tengo muy buenas amigas y amigas que están bien buenas”, la famosa no tiene bronca porque yo soy así de amiguero”.

A pesar de que la presentadora de ‘Hoy’ no es celosa, Rubín compartió que en alguna ocasión sí ha sido cuestionado sobre las intenciones de algunas amistades: “Sé que las mujeres tienen esta intuición o sentido, pero no siempre. Me ha pasado que aunque Andrea es muy alivianada, decir: ‘¿Qué onda?’. Y normalmente son amigas guapas“.

Fue en abril del año 2001 cuando Andrea Legarreta y Erik Rubín decidieron jurarse amor eterno ante amigos y familia en una ceremonia en la playa que parecía sacada de un cuento de hadas. Hasta el día de hoy, esta celebración sigue siendo recordada como una de las mejores bodas dentro del mundo del espectáculo.

