Natanael Cano asegura que no se arrepiente de su pelea con Pepe Aguilar: “Experimenté una guerra”

Natanael Cano ha ganado gran popularidad por su interpretación de los Corridos Tumbados; sin embargo, también se ha visto envuelto en la polémica por sus excéntricos gustos, lujos, amor por las armas y algunas peleas públicas que ha protagonizado con estrellas del regional mexicano, siendo una de las más polémicas la guerra de declaraciones que enfrentó con Pepe Aguilar en en año 2020.

Y aunque este pleito parecía haber quedado en el olvido, el cantante de 20 años retomó el tema durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, en donde explicó que todo sucedió cuando aún era muy joven.

“Estaba bien morrillo, yo vi algo por ahí y me calenté, y hay un factor muy importante en esta vida que estamos viviendo ahorita que se llaman redes sociales. Necesitas pintar algo, necesitas tener un perfil, tu identidad. Cuando uno hace esas cosas, lo haces más por redes“, explicó.

Asimismo, destacó que no se arrepiente de haber hecho sus polémicas declaraciones en las que respondió a Pepe Aguilar, luego de que este asegurara que los Corridos Tumbados es un género que no es de su agrado.

“Esa vez de Pepe fue la primera vez que yo experimenté una guerra. Fue la primera vez que yo dije: ‘wooow’. No me arrepiento porque al final es como si te dijera: ‘me arrepiento de los tatuajes que tengo’, porque sé que cada cosa que pasó me trajo aquí, a donde estamos”, dijo.

Asegurando que “son cosas que tenían que pasar”, también se refirió a la pelea con el cantautor cubano Ovi, a quien ofreció una disculpa pues se identifica con él porque los dos comparten los mismos orígenes.

“Me pasé, pero tenía que pasar. Me desahogué con Ovi, ahorita le pido una disculpa. Le pido una disculpa tranquilita porque no le dije nada realmente, simplemente siempre estamos juntos, venimos de abajo, nosotros venimos desde los hoteles, desde todo. Sabemos cómo corre la calle, cómo corre la gente, cómo tratar a las personas, sabemos los valores que tenemos y no todos somos iguales.

Además de recordar dolorosos episodios por los que rompió en llanto como la muerte de su ídolo, el cantante Arial Camacho, Natanael Cano habló de su amor por las armas y “las cosas malas”.

“Me gusta la calle, me gustan los policías, me gustan las armas, me gustan las cosas malas igual que a todos, a veces me atrae”, mencionó.

Y también confesó que, aunque él no porta armas, siempre viaja a acompañado por al menos dos hombres armados.

“Yo personalmente no (usa armas), pero sí tengo dos, tres a veces cuatro. Usualmente no disparo, no traigo pistolas, pero se ocupa. Ahorita lo que traigo son dos personas, a veces tres o cuatro armados. Me encanta todo eso“.

