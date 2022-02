LeBron James abrazó a Michael Jordan y le expresó su admiración: “de niño siempre quise ser como él”

CLEVELAND, THIS IS FOR YOU! 👑



Como no podía ser de otra forma, LeBron gana el #NBAAllStar con un hermoso fadeaway!pic.twitter.com/RjuE2TBsXk https://t.co/rtJWy3JQ5o— NLB 🐍 (27-31) (@NBALAKERSBLOG) February 21, 2022