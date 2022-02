Video: fanáticos de Monterrey le ponen huevos a la camioneta de Rodolfo Pizarro y llaman “tronco” a Rogelio Funes Mori

La situación en Monterrey está fuera de control: luego de un rotundo fracaso en el Mundial de Clubes, el club empezó mal la Liga MX y se ubica en el puesto 14 tras cuatro partidos disputados. La paciencia de la afición se agota, y este lunes fue evidente el descontento en el Barrial, cuando abordaron a Rodolfo Pizarro y Rogelio Funes Mori -entre otros- a la salida del entrenamiento matutino.

Un grupo de fanáticos esperó a los jugadores de los Rayados para recriminarles su rendimiento en los últimos partidos. El caso más viral fue el de Rodolfo Pizarro, quien se detuvo para charlar con uno de los hinchas.

“¿Me vas a juzgar por tres partidos?“, señaló Pizarro, mientras otros fanáticos pusieron dos huevos en la parte delantera de su camioneta. El fanático que hablaba con el delantero reaccionó y les pidió a los otros hinchas respeto por el jugador, que tuvo la valentía de detenerse a conversar.

"¿ME VAS A JUZGAR POR TRES PARTIDOS?" 🤔



Así fue el diálogo entre Rodolfo Pizarro y uno de los aficionados presentes en El Barrial



(🎥 – @jera_suarez) pic.twitter.com/MV0D58tZgv — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) February 21, 2022

El aficionado en cuestión criticó a Pizarro en todos los aspectos: por su salida, por su regreso y por su rendimiento. Además le advirtió que el ambiente seguirá siendo hostil hasta que el equipo no mejore. “Pizarrín” aceptó que el conjunto no ha dado todo lo que debería, y que él no ha estado bien, pero recalcó que “apenas van tres partidos”.

Un grupo de aproximadamente 10 personas detuvo por segundos a Rogelio Funes Mori, quien no quiso bajar los vidrios ni intercambiar opiniones con los radicales aficionados.

“Ni metiendo 200 goles la gente te va a querer, cabrón“, le dijo el aparente líder del grupo, quien fue el encargado de hablar con Pizarro momentos antes.

Le piden a Funes Mori dar la cara y ellos no la dan. pic.twitter.com/HwMaluFfgB — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) February 21, 2022

Las imágenes lo dicen todo. Monterrey está en crisis. There are idiot fans everywhere, but this takes the cake.



Monterrey fans stop and demand that players “answer” and “show face” for their play as of late.



No security anywhere to be seen.



Scary scenes that can ugly real quick. pic.twitter.com/mdc0Wg1lk8— herculez gomez (@herculezg) February 21, 2022

